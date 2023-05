Issing

Malerische Einblicke in die faszinierende Welt der Irene Fastner

Irene Fastner in der Galerie Josephski weitere Arbeiten von Irene Fastner<br>

Plus "Best of – Irene Fastner – Malerei, Hinter Glas, Druckgrafik“ zeigt die Galerie Josephski-Neukum. Ein Querschnitt durch eine 30jährige Schaffensperiode.

Von Hertha Grabmaier

Die kreisrunden, fast naiv dargestellten, jedoch geballte Power ausstrahlenden Gesichter, welche auf den mitunter schmächtigen Figuren mit buntem, extravaganten Outfit thronen, sind zu einer Art Markenzeichen der 1963 in Zwiesel geborenen und in München lebenden Künstlerin Irene Fastner geworden. Der einstigen Meisterschülerin von Helmut Sturm gelang es mit einer form- und farbenprächtigen Bildsprache neue, eigenwillige, figürliche fantasievolle Variationen in der Kunst aufzuzeigen, die Betrachtende je nach Stimmung zu einem heiteren, nachdenklichen Dialog einlädt.

Es ist total spannend durch die reizvollen Räume zu gehen

Es ist total spannend, sich in den reizvollen Räumen der gastfreundlichen Galerie Josephski-Neukum mit den 94 unterschiedlichsten, narrativen Schöpfungen auseinander zu setzen, die während der letzten 30 Jahre des reichen Schaffens von Irene Fastner in Öl, Acryl, Ölkreide, auf Leinwand, Holz, Papier, Folie, hinter Glas, Collagen und Lithographien entstanden sind. Auch zahlreiche Arbeiten, die sich ungerahmt am Boden stapeln, erreichen die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher. In der faszinierenden Welt der Irene Fastner, die sich beim häufigen Unterwegssein inspirieren lässt, sind es vor allem Frauen aus allen Kontinenten, Gesellschaftsschichten, Ethnien, Hautfarben und Kulturen, die sich den mannigfachen Herausforderungen des Lebens stellen und ihre ganz eigenen Geschichten erzählen.

