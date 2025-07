Marianne Heiß spendet für die Süddeutsche Kinderhospizstiftung

Familien mit unheilbar kranken Kindern und Jugendlichen haben es sehr schwer. Ihr Alltag ist meist von enormer Anspannung und Ängsten sowie organisatorischen Problemen und ft auch von finanzieller Not geprägt. Das Leben dieser Familien ein bisschen zu erhellen, hat sich das Kinderhospiz in Bad Grönenbach vorgenommen. Sie können für ein paar Tage im Jahr in Bad Grönenbach durchatmen und neue Lebenskraft schöpfen.

Die Arbeit des Kinderhospizes zu unterstützen und zugleich Botschafterin zu sein, ist für Marianne Heiß aus Issing seit über zehn Jahren ein großes Anliegen. Sie näht in ihrer Freizeit aus Stoffresten der Raumausstattungsfirma Heiß in Rott praktische Taschen für den täglichen Gebrauch. Der Reinerlös dieser Aktion geht zu 100 % an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach im Allgäu. Frau Heiß hat beim Tag der offenen Tür 2025 bereits zum 11. Mal in Folge einen Spendenscheck an die Süddeutsche Kinderhospizstiftung in Höhe von 3131 Euro überreicht.

