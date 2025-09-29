Musik verbindet

Musik bringt Menschen zusammen, fördert Kreativität und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Genau diese Erfahrung machen die Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse an der Grundschule Issing Woche für Woche. Damit dieses besondere musikalische Angebot auch weiterhin in voller Klangvielfalt bestehen kann, unterstützte die Sparkasse Landsberg-Dießen das Projekt mit einer großzügigen Spende von 2.000 Euro. Mit dem Geld konnten dringend benötigte neue Instrumente angeschafft werden, sodass künftig noch mehr Kinder die Möglichkeit haben, ein Blasinstrument zu erlernen und Teil des jungen Orchesters zu werden. Bei einem gemeinsamen Fototermin überreichte Alexander Bermann, Leiter der Sparkassen-Geschäftsstellen in Issing, Leeder und Pürgen, den symbolischen Spendenscheck an Nicole Arnold, die Leiterin der Bläserklasse.

Umrahmt von strahlenden Gesichtern und frisch geputzten Instrumenten, bedankte sich Arnold herzlich für die wertvolle Unterstützung: „Musikunterricht in dieser Form ist etwas ganz Besonderes. Viele Kinder entdecken hier zum ersten Mal ihre Leidenschaft für ein Instrument – und erleben, was es heißt, als Gruppe etwas Großes entstehen zu lassen. Ohne solche Spenden wäre dieses Angebot in diesem Umfang nicht möglich.“ Auch Alexander Bermann betonte die Bedeutung kultureller Bildung für Kinder: „Die Bläserklasse zeigt eindrucksvoll, wie Musik junge Menschen begeistert und ihnen Selbstvertrauen gibt. Sie lernen Teamgeist, Durchhaltevermögen und erleben, wie sie gemeinsam etwas schaffen können. Es ist uns als Sparkasse ein großes Anliegen, solche Projekte vor Ort zu fördern und damit einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt unserer Region zu leisten.“

