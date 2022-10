Musikkapelle Pflugdorf-Stadl lädt zum Jubiläumskonzert ein

Plus Seit 50 Jahren gibt es die Musikkapelle Pflugdorf-Stadl. Das wird mit einem Jubiläumskonzert gefeiert. Warum der Termin vorgezogen wird.

Das 50. Jubiläum der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl wurde in diesem Jahr bereits mit einem Ehrenabend und beim verlängerten Seefest mit Sternmarsch gefeiert. Damit aber nicht genug: Ein spezielles Konzert durfte nicht fehlen.