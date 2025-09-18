Icon Menü
Tödlicher Unfall in Issing: Motorradfahrerin stirbt nach Unfall mit VW-Bus

Kreis Landsberg

Motorrad prallt gegen VW-Bus – 29-jährige Bikerin stirbt

In Issing ist am Montagabend eine junge Motorradfahrerin bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ersthelfer hatten noch eine Stunde lang versucht, sie zu reanimieren.
Von Anika Zidar
|
    • |
    • |
    • |
    Im Kreis Landsberg ist am Montagabend eine 29 Jahre alte Motorradfahrerin gestorben. Sie war frontal in einen VW-Bus geprallt und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.
    Im Kreis Landsberg ist am Montagabend eine 29 Jahre alte Motorradfahrerin gestorben. Sie war frontal in einen VW-Bus geprallt und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Im südlichen Landkreis Landsberg ist nach einem Unfall am Montagabend eine Motorradfahrerin gestorben. Sie war bei Issing mit einem VW-Bus zusammengeprallt, teilt die Polizei mit.

    Motorradunfall in Issing: 29-jährige Bikerin stirbt nach Kollision mit VW-Bus

    Die Frau war gegen 17.45 Uhr nördlich von Issing auf der Staatsstraße 2057 in Richtung Norden unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt wollte der 69-jährige Fahrer eines VW-Transporters an der Einmündung Hirschberg auf die Staatsstraße abbiegen. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten Kraftradfahrerin.

    Die junge Frau, die Schutzausrüstung trug, wurde beim Zusammenprall lebensgefährlich verletzt. Etwa eine Stunde lang versuchten Ersthelfer und dann auch der Rettungsdienst, die 29-Jährige zu reanimieren. Doch am Ende erlag sie ihrer schweren Verletzungen.

    Tödlicher Unfall bei Issing: Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 25.000 Euro

    Der Fahrer des VW-Busses erlitt einen starken Schock. Beide Fahrzeuge, die am Unfall beteiligt waren, wurden von der Staatsanwaltschaft Augsburg sichergestellt. Am Motorrad entstand Totalschaden, der VW-Bus wurde im Bereich der A-Säule massiv beschädigt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt.

    Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter herangezogen. Hinweise für einen technischen Defekt an den Fahrzeugen oder für eine Fahruntüchtigkeit der Unfallbeteiligten liegen derzeit nicht vor. Laut Polizei dauern die Ermittlungen noch an. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei vor Ort mit etwa 20 Einsatzkräften.

    Franz Mühlbauer

    Der Horror für alle Biker: Trottlige Autofahrende unterschätzen die Geschwindigkeit von Zweirädern und/oder sind aufgrund fortgeschrittenen Alters in der Wahrnehmung jenseits von Gut und böse und biegen auf die Vorfahrtsstraße ein. Regen, Nebel, nasses Laub, alles geschenkt, DAS ist es, was mir beim Fahren wirklich Angst macht.

    |
    Peter Zimmermann

    Oder Traktoren die beim überholen unvermittelt, ohne zu blinken, nach links abbiegen. Ist vor nicht allzu langer Zeit bei uns in der Gegend auch eine Motorradfahrerin gestorben.

