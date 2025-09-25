Vier Punkte zum Start in die Bezirksliga

Am ersten Spieltag konnten die Mädchen des FC Frauenwies direkt überzeugen und erspielten sich, dank einer hervorragenden Teamleistung, ein 10:0 gegen den TSV Türkenfeld. Das erste Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Überacker endete mit einem 2:2 Unentschieden. In der ersten Halbzeit gaben die Gastgeberinnen den Ton an, aber in der zweiten Halbzeit kämpften sich die Mädchen der Spielgemeinschaft zurück und holten einen 0:2 Rückstand noch auf.

