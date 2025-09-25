Icon Menü
Issing: Vier Punkte zum Start in die Bezirksliga

Issing

Vier Punkte zum Start in die Bezirksliga

Der FC Frauenwies startet in die Saison 2025/2026.
Von Armin Herz für FC Frauenwies
    • |
    • |
    • |
    Die Mädchen des FC Frauenwies holen vier Punkte aus den ersten zwei Spielen der neuen Saison.
    Die Mädchen des FC Frauenwies holen vier Punkte aus den ersten zwei Spielen der neuen Saison. Foto: Armin Herz

    Am ersten Spieltag konnten die Mädchen des FC Frauenwies direkt überzeugen und erspielten sich, dank einer hervorragenden Teamleistung, ein 10:0 gegen den TSV Türkenfeld. Das erste Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Überacker endete mit einem 2:2 Unentschieden. In der ersten Halbzeit gaben die Gastgeberinnen den Ton an, aber in der zweiten Halbzeit kämpften sich die Mädchen der Spielgemeinschaft zurück und holten einen 0:2 Rückstand noch auf.

