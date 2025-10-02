Zweiter Heimsieg für den FC Frauenwies

Die C-Juniorinnen des FC Frauenwies bleiben zu Hause weiterhin ungeschlagen. Ab der ersten Spielminute erspielten sich die Mädchen Torchance um Torchance und konnten schnell eine 3:0-Führung herausspielen. Lotta Friedl war nach tollen Zuspielen von Sarah Bräu und Magdalena Herz zur Stelle und schnürte schon in den ersten 15 Minuten einen Dreierpack. Die Gastgeberinnen blieben weiter am Drücker, aber konnten ihre Chancen nicht nutzen. Ein sehr gutes Bezirksliga-Spiel der FC-Mädchen, die den Gegner SC Pöcking-Possenhofen kaum über die Mittellinie ließen und absolut verdient gewannen. Das nächste Spiel findet am Sonntag, den 05. Oktober, auswärts bei Teutonia München statt.

