Mediterranes Flair bis spät in den Abend: Erste italienische Nacht in Landsberg

Am Samstag, 23. August, lädt die Stadt Landsberg gemeinsam mit der örtlichen Gastronomie und dem Einzelhandel zur „Italienischen Nacht“ in die Altstadt ein. Von 16 bis 22 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit italienischem Flair.

Kulinarik, Musik und ein Nachtflohmarkt

Über 40 Betriebe beteiligen sich an der Veranstaltung, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Angeboten werden italienische Speisen wie Pasta, Pizza, Tiramisu, Eis und Salsiccia vom Grill. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch Weinverkostungen und Kaffeespezialitäten. Auch der Einzelhandel beteiligt sich mit Sonderaktionen und italienischem Sortiment. Musikalisch begleitet wird der Abend durch italienische DJs und Live-Musik. Ein Lichtkonzept in den Farben Grün, Weiß und Rot soll für stimmungsvolles Ambiente sorgen, Vespa Roller geben Möglichkeit für Fotomotive. Außerdem werden Gäste aus der italienischen Partnerstadt Rocca di Papa erwartet. Parallel zur Veranstaltung findet ein Nachtflohmarkt am Vorderen Anger statt, der ebenfalls bis 22 Uhr geöffnet ist.

„Die Altstadt mit allen Sinnen erleben.“

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl betont die Bedeutung des gemeinsamen Engagements: „Die Italienische Nacht lädt dazu ein, die Altstadt mit allen Sinnen zu erleben – als Ort der Begegnung und Gastfreundschaft.“ Initiator der Aktion ist der Betreiber des „Hellmairs“ Dominik Wagmann. Der Gastronom erklärt: „Als Stadt gemeinsam etwas auf die Beine stellen, das ist die Idee hinter der Italienischen Nacht.“ Er freue sich auf eine volle Stadt und hoffe auf schönes Wetter.

Unterstützt wird die Veranstaltung von der Wirtschaftsförderung der Stadt Landsberg. Sie bildet den Auftakt zu einer geplanten Reihe weiterer Themenabende im Zeichen der Städtepartnerschaften. So soll es bald auch eine französische Nacht (Saint Laurent du Var), eine amerikanische Nacht (Hudson/Ohio) und eine sächsische Nacht (Waldheim) geben.