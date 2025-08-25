Italienische Nacht in Landsberg: Gastronomie von Besucherstrom überrascht

„Ich bin nach Hause gegangen und habe mir eine Pizza in den Ofen geschoben und wir haben eine Flasche Wein aufgemacht, das war unsere italienische Nacht. Vorher habe ich nichts zu essen und zu trinken gekriegt.“ So oder so ähnlich das Fazit einiger Besucher der italienischen Nacht in Landsberg. Lob gab es in den sozialen Medien kaum, denn viele bemängelten, dass die Wirte nicht ausreichend auf den Besucherstrom vorbereitet waren. Und das geben auch viele Beteiligte zu. Denn mit diesem Ansturm hatte keiner gerechnet. Die Wirtinnen und Wirte sagen, dass mehr Besucherinnen und Besucher da waren als beim Stadtfest oder der Kunstnacht, und das zeigen die Bilder des Abends auch deutlich. Doch anders als in der Kunstnacht wollten die Gäste Landsbergs an diesem Abend nicht Kunst anschauen, sondern etwas zum Essen und Trinken.

