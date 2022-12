Jahresrückblick 2022

16:30 Uhr

Aufstiege, Prominenz und eine Revolution: Das Fußballjahr im Landkreis

Plus Der Fußball sorgt für Schlagzeilen. Der TSV Landsberg verpflichtet einen Ex-Bundesligaprofi, Kaufering steigt in die Landesliga auf und es gibt einen neuen Modus.

Von Margit Messelhäuser

Der Clou schlechthin ist im vergangenen Jahr der Fußball-Abteilung des TSV Landsberg gelungen – mit der Verpflichtung von Ex-Bundesligaprofi Sascha Mölders. Doch das war nicht das einzige Highlight in Sachen Fußball: Der VfL Kaufering schaffte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Landesliga. Hinzukommt noch eine "Revolution" für die Fußballmannschaften im Kreis Zugspitze.

