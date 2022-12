Endlich wieder feiern! Am Lechrain rührt sich 2022 eine ganze Menge

Plus Nach der Corona-Pandemie können 2022 wieder Feste stattfinden. Zahlreiche Vereine im Landkreis Landsberg holen jetzt auch ihre Jubiläumsfeiern nach.

Keine Theateraufführungen, keine Vereinsfeiern: Die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben das gesellschaftliche Leben in den Jahren 2019 bis 2021 geprägt. Endlich – nicht nur aus Sicht der Vereinsmitglieder – konnte 2022 wieder gemeinsam gefeiert werden. Einige Jubiläumsfeiern wurden so auch im Landkreis Landsberg nachgeholt, doch auch Traditionsveranstaltungen lebten wieder auf.