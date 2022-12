Endlich wieder Weihnachten: Impressionen vom Landsberger Christkindlmarkt

Plus Nach zwei Jahren gab es einen neuen, noch größeren Christkindlmarkt in der Landsberger Altstadt. Dabei gab es nicht nur Lob.

Erstmals gibt es den Landsberger Christkindlmarkt auf vier Marktplätzen: auf dem Hauptplatz, dem Roßmarkt, dem Infanterieplatz und am Georg-Hellmair-Platz. Stunden vor dem offiziellen Start wurden noch Maschinen repariert oder die letzten Handgriffe erledigt, bevor das Christkind mit Anbruch der Dunkelheit eine gesegnete Zeit wünscht. Nicht alle waren mit der neuen Verteilung der Marktstände einverstanden. Es gab auch Kritik.