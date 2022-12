Jahresrückblick 2022

Leiter des Stadttheaters Landsberg blickt positiv in die Zukunft

Plus Im munteren Wechsel der Corona-Auflagen war es 2022 nicht immer einfach, Kultur zu machen. Der Landsberger Theaterleiter Florian Werner über seine Erfahrungen und wie es weitergeht.

Nachdem die politisch Verantwortlichen in den vergangenen Jahren mehrfach einen munteren Wechsel der Auflagen, wer wann wie und warum eine Veranstaltung besuchen darf, beschert hatten, musste man im Dezember des letzten Jahres dann doch noch einmal ganz zumachen, da die wieder geänderten Auflagen nicht mehr zu erfüllen waren. "So gingen wir also bis in den Januar hinein noch einmal in eine Zwangspause, da auch die landsberger bühne unter den gegebenen Umständen nicht auftreten konnte", sagt Theaterleiter Florian Werner. Das Snowdance-Festival konnte dann soweit wieder stattfinden, zum letzten Mal in Landsberg. Tom Bohn zieht es nach Essen. Ein herber Verlust für alle Freunde des Films.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

