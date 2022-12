Jahresrückblick 2022

In Utting wird gefeiert, in Schondorf macht eine Wohnungsaffäre Schlagzeilen

Plus In Utting wird das 900-jährige Bestehen der Gemeinde gefeiert, in Schondorf sorgt die Wohnungsaffäre für Aufsehen. In Greifenberg gibt gibt es einen Naturfriedhof.

900 Jahre alt ist Utting geworden, die Gemeinde hat das mit einem großen Fest in der Uttinger Seeanlage gefeiert. "Es war ein durchweg friedliches Fest ohne große Störungen oder Auseinandersetzungen. Utting hat bei seiner 900-Jahrfeier gezeigt, dass die Dorfgemeinschaft funktioniert und dass die Dorfbewohner zusammenhalten", zog Bürgermeister Florian Hoffmann Bilanz. Insgesamt hatten sich über 600 Helferinnen und Helfer bei der Organisation und Umsetzung des Festes eingebracht.

