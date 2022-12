Jahresrückblick 2022

06:00 Uhr

Neubaupläne für Inselbad und Schlossberg sorgen für Kritik

Plus Im Inselbad und am Schlossberg in Landsberg soll es bauliche Veränderungen geben. Die jeweiligen Pläne sind umstritten.

Von Thomas Wunder

Das Inselbad ist für viele Landsbergerinnen und Landsberger eine Herzensangelegenheit. Verständlich, dass sie genau hinsehen, wenn das 50 Jahre alte Freibad runderneuert werden soll. Nach einem Jahr der Kritik, aber auch konstruktiver Lösungssuche scheinen Kompromisse gefunden. Ganz anders stellt sich die Situation beim zweiten Aufreger in Sachen Bauprojekte dar: beim Anbau an die Schlossbergschule. Ein Bürgerentscheid war notwendig, der 16. in der Geschichte der Stadt. Und der brachte nicht wirklich ein zufriedenstellendes Ergebnis.

