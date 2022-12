Jahresrückblick 2022

06:16 Uhr

Ukraine-Flüchtlinge: Eine Welle der Hilfsbereitschaft im Kreis Landsberg

Plus Im Landkreis Landsberg gibt es viele verschiedene Aktionen, um die Menschen aus der Ukraine zu unterstützen. Doch die Herausforderungen werden größer.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Am 24. Februar 2022 begann Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der noch immer - und ohne ein absehbares Ende - andauert. Mehrere Millionen Menschen haben seither die Flucht ergriffen, und manche von ihnen hat es in den Landkreis Landsberg verschlagen. In der Region rollte schnell eine Welle der Solidarität an: Es wurden Spenden und Hilfsgüter gesammelt, Häuser zur Verfügung gestellt und Treffpunkte für die Geflüchteten geschaffen. Doch die Herausforderungen werden größer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen