Ein schöner Start in die Landsberger Konzertsaison

Im Stadttheater in Landsberg zeigen Chris Gall und Mulo Francel ihr Können. Was ihr Auftritt mit Benny Goodman zu tun hat.

Bekannt geworden ist das Prinzip durch Benny Goodman und sein Orchester in den 1930er/40er Jahren. Denn außer in Goodmans Großformationen spielten einige seiner Musiker in verschiedenen Besetzungen untereinander. Davon leitete sich dann die Bezeichnung „The Band In The Band“ ab. Auch Mulo Francel und Chris Gall sind so etwas wie eine Band in der Band. Denn beide sind Mitglieder der Weltformation Quadro Nuevo und spielen – wie jetzt im Stadttheater – als Duo außerhalb dieses Quintetts ein ganz eigenes, auf sie ausgerichtetes Repertoire.

Dies bringt der Stammformation einen gewaltigen Erfahrungs- und Ideenschub. Und im Musizieren miteinander, in diesem Fall fernab von Quadro Nuevo, lässt sich von vornherein auf eine gewisse Nähe und Vertrautheit untereinander zurückgreifen, wobei das kreative Geschehen einen zusätzlichen Impuls erhält. Im Stadttheater loteten nun Saxofonist und Klarinettist Francel und Pianist Gall ihre Gemeinsamkeiten im Duo aus. Ein musikalisches Gespräch, das sowohl akribisch strukturiert aufgebaut war, als auch von seinen ungeplanten, improvisatorischen Momenten lebte. Auffällig war während des gesamten Konzertes die anspruchsvolle Herangehensweise beider Instrumentalisten, wobei sie ausgezeichnet in der Lage waren, hohe Standards auch praktisch umzusetzen.

Eine ganz eigene Identität entwickelt

Stilistisches spielt bei ihnen nicht unbedingt die herausragende Rolle. Beide sind Persönlichkeiten genug, um große Teile der Jazzgeschichte in ihrer Zusammenarbeit musikalisch zu betrachten, zu nutzen, hakenschlagend ins nächste Genre zu wechseln und dann letztendlich als Duo eine ganz eigene Identität zu entwickeln. Und die ist gekennzeichnet durch eine fesselnde Intimität, die beide mit ihrer Musik verströmen. Da ist besonders Mulo Francels rauchiger, erdiger Tenorsound, der unter die Haut geht und seine wunderbaren melodischen Erfindungen, die eine gewisse entrückte Schönheit vermitteln. Mehr flirrende Klangbilder entwickelt er auf dem Sopran, den verschiedenen Klarinetten, die eher für ein gewisses rhythmisches Temperament in der Musik stehen. Es fällt bei seinem Sound eigentlich nur eine Aussage ein, die über den großen Stan Getz einmal getätigt wurde: Ein Ton wie Sandpapier auf Seide.

Chris Gall hält am Klavier die Ränder der Musik zusammen, ist Spezialist für harmonische Wechsel und traumsichere Akkorde. Er schafft brodelnde rhythmische Herausforderungen, kreiert Spannungen und schafft Meisterleistungen in der Selbstzurücknahme. Doch bekommt er genügend Raum (oder nimmt sich diesen doch einmal), sind seine perlenden Läufe, seine raffinierten und differenzierten Sololäufe ein akustischer Genuss.

Ein kleines, aber feines Balladenspektakel

Ein Großteil des Repertoires stammte aus dem gemeinsamen Album „Mythos“, das sich inhaltlich mit den Begegnungen von Menschen, Kulturen und Mythen beschäftigt. Hinzu kamen ein paar zusätzliche Standards, wie „East of the Sun (and West of the Moon)“, einem Song von Brooks Bowman aus dem Jahr 1934 und natürlich der qualitative Gradmesser für jedes Duo, John W. Greens „Body And Soul“. Höhepunkt war aber vielleicht der Song „Old Folks“. Es war ein kleines, aber feines Balladenspektakel, das Mulo Francel und Chris Gall musikalisch veranstalteten. Ein ruhiges Verzahnen von Verstand und Emotionalität, komprimierte Poesie, eine zutiefst sinnliche instrumentale Konversation und eine pointierte Eleganz. Viel schöner, ja schöner, konnte die neue Konzertsaison in Landsberg kaum eröffnet werden.

