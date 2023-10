Zwei Verletzte bei Absturz eines Leichtflugzeugs

Kurz nach dem Start in Jesenwang fällt ein Triebwerk eines Leichtflugzeugs aus. Bei der Notlandung in einem Wald wird das Flugzeug stark beschädigt.

Beim Absturz eines Leichtflugzeugs am Flugplatz in Jesenwang im Landkreis Fürstenfeldbruck sind am Mittwochnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Zudem entstand am Flugzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 200.000 Euro.

Flugzeug stürzt in Jesenwang ab – zwei Verletzte

Wie die Polizei meldet, startete ein 60-jähriger Fluglehrer aus München mit seinem 56-jährigen, ebenfalls aus München stammenden Flugschüler, in Jesenwang zu einem Rundflug. Die beiden nutzten ein Leichtflugzeug der Marke Cessna. Bereits nach wenigen Minuten in der Luft gingen sie wieder in den Landeprozess über. Während des Landeanfluges meldete die Flugbesatzung an den diensthabenden Lotsen, dass es zu einem Ausfall des Triebwerks gekommen sei. Der Fluglehrer übernahm die Steuerung und leitete eine Notlandung ein, die aufgrund des ausgefallenen Triebwerks zum Absturz in einem angrenzenden Waldstück führte.

Die beiden Männer konnten das Flugzeug laut Polizeibericht ohne schwerwiegende Verletzungen verlassen. Während der Fluglehrer leichtere Gesichtsverletzungen davontrug, erlitt der Flugschüler ein Schleudertrauma. Die Bergung des Flugzeuges erfolgte durch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk. Das Wrack wurde für weitere Untersuchungen in einen Hangar verbracht. Die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes dauern noch an. (AZ)

