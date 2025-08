Das neue Programm der Volkshochschule Landsberg ist online

Mit dem Beginn des Herbst- und Wintersemesters am 6. Oktober setzt die Volkshochschule Landsberg ihr Jahresmotto „#zukunftsort_vhs“ fort und lädt dazu ein, den eigenen Horizont zu erweitern und Neues auszuprobieren. Das Programm verbindet laut Pressemeldung Zukunftsthemen mit bewährten Lernformaten und bietet für alle Altersgruppen spannende Angebote.

Im Fachbereich Gesellschaft geben Führungen durch das Technologiezentrum Landsberg und das KI-Produktionsnetzwerk an der Universität Augsburg exklusive Einblicke in die Entwicklungen von morgen. Außerdem geht es um zukunftsweisende Stadtgestaltung und Energieplanung zum Mitmachen mit dem Energiespardorf. Auch der Fachbereich Kulturelle Bildung zeigt sich vielseitig – vom kreativen Arbeiten mit Aquarellfarben bis hin zum Erlernen, wie ein Buch professionell gebunden wird. Im Bereich Gesundheit erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben bewährten Klassikern wie Yoga und Qigong kompakte (Meditations-)Formate wie „Stress lass nach – aber flott“.

Für die persönliche Weiterentwicklung im Beruf hält die Volkshochschule unter anderem praxisnahe Trainings zur Konfliktbewältigung bereit, etwa die Ausbildung zum Konfliktlotsen oder Methoden, um verbale Attacken souverän zu parieren. Wer seine Sprachkenntnisse vertiefen möchte, findet mit „Business English – Confident Communication in the Workplace“ ein passendes Format auf verschiedenen Niveaustufen. Kinder können in der Töpferwerkstatt ihrer Kreativität freien Lauf lassen und handwerkliche Fertigkeiten entdecken.

Die Lange Nacht der Volkshochschule als Höhepunkt im Oktober

Ein Höhepunkt im Kalender ist laut Pressemitteilung die Lange Nacht der Volkshochschule am Freitag, 10. Oktober, ab 18 Uhr. Bei kostenfreien Schnupperworkshops wie Watercolor, Kreistänzen, Impulsen zu Künstlicher Intelligenz oder Entspannungstechniken können Besucherinnen und Besucher die Vielfalt der Volkshochschule erleben.

Das gesamte Kursangebot ist bereits auf der Website der Volkshochschule einsehbar und online buchbar. Eine telefonische Anmeldung unter 08191/128-311 oder per Mail ist ebenfalls ab sofort möglich. Persönliche Anmeldungen sind im Büro in der Hubert-von-Herkomer-Straße 110 zu den Öffnungszeiten (bitte Ferienöffnungszeiten beachten) ebenfalls möglich. Ab dem 16. September liegt das gedruckte Programmheft an den gewohnten Stellen in der Stadt und im Landkreis aus. (AZ)