Johanni-Feier in Rott lockt 250 Menschen zum Dorfplatz und auf den Berg

Im letzten Jahr musste die Johannifeier der Rotter Landjugend wegen der unsicheren Wetterlage vom Dorfplatz noch in das Feuerwehrhaus verlegt werden. Die diesjährige Sonnwendfeier konnte dagegen bei angenehmen milden sommerlichen Temperaturen im Freien auf dem angestammten Platz neben dem Kindergarten stattfinden. Das schöne Wetter lockte zahlreiche Besucher an. Rund 250 Gäste ließen sich den Rollbraten und die Spezialitäten vom Grill schmecken. Die schöne Biergartenatmosphäre nutzten sie zum gemütlichen Zusammensein und zum Ratsch. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde das Johanni-Feuer auf dem Kalvarienberg entzündet, was eine große Schar an Schaulustigen auf den Berg lockte. Danach ging es wieder zur Feier an den Dorfplatz zurück, wo in geselliger Runde und an der Bar noch bis spät in die Nacht gefeiert wurde. (rh)

