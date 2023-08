Feiern, Schlemmen und Genießen

Der „Brückenwirt“ in Kaufering wird 105 Jahre – ein guter Grund zu feiern

Der „Gasthof zur Brücke“, den die Einheimischen nur „Brückenwirt“ nennen, liegt idyllisch im alten Ortskern von Kaufering, direkt an der Lechbrücke. Umgeben ist er von einer Wiese mit Obstbäumen, einem Spielplatz und – das gehört in Bayern einfach dazu – einem Biergarten unter Kastanienbäumen. Familiäre Gastlichkeit, die spürt man hier sofort – sowohl in der stilvollen Unterkunft als auch in der regionalen Küche.

Küchenchef Christian Fischer und sein Vater Herbert Fischer, der den Service managt, haben heuer allen Grund zum Feiern. Der Gasthof feiert sein 105-jähriges Bestehen. Seit 1918, bereits in der vierten Generation, bewirtschaftet die Familie den Gasthof zur Brücke.

1930 erhielt der Biergarten seine heutige Optik, indem rund um den Kastanienbaum eine Umrandung aus Tuffstein angelegt wird. Das Baumaterial stammt vom Berg der Leonhardikapelle und wurde mit Pferdefuhrwerken zum Gasthof transportiert. Im Schatten der Kastanien direkt am Mühlbach zu sitzen, den Herrgott einen guten Mann sein zu lassen, nette Leute zu treffen und gute Gespräche zu führen – das kann man auch heute noch pur genießen. Erst im Jahr 1939/40 begann die Wirtsfamilie mit dem Speisenverkauf. Vorher gab es lediglich Bier und einen Pressack, wenn der Dorfmetzger geschlachtet hatte.

Am 26. April 1945 erlebte die Familie Fischer – und mit ihr der Gasthof – das sicherlich dunkelste Kapitel ihrer Geschichte: Das SS-Kommando sprengte die Brücke, sodass US-Einheiten der Lechübergang verwehrt blieb. Dabei wurde auch das Gasthaus in Mitleidenschaft gezogen – Fenster und Dach des „Bruckwirts“ waren nach der Explosion zerstört. Der Großvater von Herbert Fischer musste alles mit ansehen. Sieben Jahre später wurde die Brücke abgebrochen und durch einen neuen Übergang ersetzt. 1984 wurde die Lechbrücke neu errichtet – etwas weiter südlich.

Mit dem Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg folgten immer wieder Umbauten am Haus. Heute ist die ehemalige Scheune ein Hotel, die Gaststätte mehrmals renoviert und umgebaut, ein Wintergarten, Ferienwohnungen, Gästezimmer, Fotovoltaikanlage, Hackschnitzelholzheizung und vieles mehr sind dazu gekommen.

Im Juni 1992 übernahm Herbert Fischer, gelernter Metzger, den Landgasthof mit bayerischer Küche von seiner Mutter Maximiliana. Bis heute stellt er den Presssack, die Würste und den Leberkäs selbst her. Für seinen Sohn Christian, der seine Ausbildung zum Koch im legendären Hotel Sacher in Salzburg absolviert hat, war schon immer klar, dass er mal Koch werden wolle. Als Junior- und Küchenchef ist er der kreative Kopf des Teams. Der Koch serviert mit seinem Team sowohl Klassiker als auch modern interpretierte Gerichte aus regionalen und saisonalen Produkten.

Food-Festival und Oktoberfest-Party

Anfang September darf nun richtig gefeiert werden. Nicht nur die 105 Jahre Brückenwirt werden zelebriert – es besteht auch eine 100 Jahre andauernde Partnerschaft mit der Augsburger Hasenbräu Brauerei.

Am Freitag, 8. September, erwartet die Gäste ein Food-Festival „Fischer & Friends“, bei dem mit verschiedenen Gastköchen für das Publikum live gekocht wird. Zahlreiche Gastronomie-Weggefährten von Christian Fischer reisen dafür an. Die kulinarischen Highlights geben einen Überblick über die Facetten köstlicher Speisen und Gerichte, die hier serviert werden. Dazu gibt es Verkostungen von Bier, Wein, Spirituosen, Gin und Fruchtsäften. Eintritt ist nur mit vorheriger Reservierung möglich, deshalb schnell Karten sichern.

Am Samstag, 9. September, steigt im „Brückenwirt“ eine Oktoberfestparty mit der Radler Band, Street Food und Barbetrieb ab 18 Uhr. Ohne Reservierung, Eintritt frei.

Am Sonntag, 10. September, startet ab 10 Uhr das Frühschoppen: Später gibt es einen Mittagstisch mit bayerischen Spezialitäten und Unterhaltung mit „Blechbagaaasch vom Bodensee“. Ohne Reservierung, Eintritt frei. (pm/red)