Eines der ältesten Bürgertheater Bayerns steht in Landsberg

Heuer feiert das neue Stadttheater ein kleines Jubiläum. Nach den letzten umfangreichen Renovierungsarbeiten wurde das Haus im Oktober 1995 feierlich wieder eröffnet. Es zählt zu den ältesten Bürgertheatern in Bayern mit regelmäßigem Spielbetrieb. Erbaut wurde das Landsberger Stadttheater im Jahr 1878. Doch die Theatertradition der Stadt reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück.

Der Artikel „Wie Landsberg in den Theaterbann kam“, veröffentlicht in den Landsberger Geschichtsblättern 1988/89, gibt einen Einblick in die Landsberger Theatertradition. Autor Walter Drexl schilderte Interessantes und Vergnügliches aus der Geschichte des Theaters und der Laienspieler. So gehe die Tradition der Landsberger Laienspieler zurück bis ins Jahr 1843. Damals hätte ein Lebzelter (Lebkuchenbäcker) namens Georg Huber einen Rüffel von der königlichen Regierung von Oberbayern bekommen, weil er unerlaubt Theater gespielt hätte. An das königliche Landgericht ging damals die Order, „strenger als bisher geschehen, darüber zu wachen, daß so etwas in Zukunft nicht mehr passiert“. In seiner Rechtfertigung wies jener Huber auf die lange Theatertradition der Jesuiten in Landsberg hin.

Das Landsberger Stadttheater zählt zu den ältesten Bürgertheatern in Bayern. Vor 30 Jahren wurde es nach einer umfangreichen Renovierung wiedereröffnet. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Nach der Auflösung des Jesuitenordens im Jahre 1773 hatten Bürger der Stadt weiter Theater gespielt. Ort der Aufführungen war das Gymnasium (heute Stadtmuseum) mit seinem Theatersaal. Gespielt wurde auch in der „Blauen Traube“ im Vorderanger (heute Bekleidungshaus Hecht) später aber auch im Süßbräu oder unter freiem Himmel. Oft und immer wieder gab es Spielverbote, und die Laienspieler hatten es nicht immer leicht aufzutreten.

Im heutigen Landsberger Stadtmuseum war einst ein Theatersaal

Die große Wende kam 1872 mit dem Bau des heutigen Stadttheaters. 1877 wurde der Entwurf des Stadtbaumeisters Josef Jais genehmigt und im August desselben Jahres mit dem Bau eines „bürgerlichen Rangtheaters“ begonnen. Die äußere Hülle lieferte das ehemalige „Storchenbader-Haus“ in der Schlossergasse. Erstes Stück, zur Eröffnung im Jahre 1878, war „Die Fabrik zu Niederbronn“. Vereine wie die Liedertafel, der Velociped-Club, der katholische Gesellenverein oder die Feuerwehr nutzten die Räumlichkeiten. Eine der erfolgreichsten Epochen des Theaters brach nach dem Ersten Weltkrieg an. Die Dramatische Vereinigung spielte oft, und die Landsberger Studentenschaft wagte sich sogar an Goethes Faust.

Im Dritten Reich stand auch das Stadttheater unter Aufsicht der Nationalsozialisten, doch mit der wiedergewonnenen Freiheit nach dem Krieg gab es erstmals ein eigenes Ensemble. Unter Richard Härtel feierte das Theater Triumphe. Der frühere Leiter des Theaters in Dessau gründete die „Landsberger Bühne“ und ging mit seinem Ensemble auch auf Tournee. Nach der Währungsreform musste die Kunst jedoch zurückstecken: Es gab kein festes Ensemble. Doch durch das Ruethenfest inspiriert kam auch im Laientheater wieder Leben auf die Bühne: Peps Pschorr, Theaterenthusiast, knüpfte an die Tradition des Bürgertheaters an. Er inszenierte 1950 das Ruethenfestspiel „Der Jungfernsprung“ und viele weitere historische Stücke. Aus dieser Arbeit ist die „Laienspielbühne der Volkshochschule“ erwachsen, die sich jetzt „landsberger bühne“ nennt.

Florian Werner ist aktuell Leiter des Landsberger Stadttheaters. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Seit der Wiedereröffnung im Oktober 1995 hat das Stadttheater einen Leiter und regelmäßige Gastspiele. Aktuell setzt Florian Werner auf ein bunt gemischtes Programm, bei dem auch die Musikveranstaltungen von Edmund Epple eine große Rolle spielen. Doch auch in den ersten Jahren nach der Eröffnung gab es gleich ein erfolgreiches Theaterteam. Heiner Brummel war künstlerischer Leiter, Nikolaus Rumpel für die Technik zuständig und Ali Nasseri für das Foyerprogramm.

Der Landsberger Theatersaal bietet Platz für 375 Personen

Der Theatersaal bietet Platz für insgesamt 375 Personen. Die verfügbaren Plätze sind 295 Sitzplätze und 80 Stehplätze. Auf den seitlichen Rängen noch weitere Sitzplätze, diese sind allerdings nur bedingt nutzbar, da das Sichtverhältnis von hier aus eingeschränkt ist. Die Bühne verfügt über vielerlei technische Ausstattung wie zum Beispiel Prospektzüge, Maschinen-, Kurbel- und Oberlichtzüge, Lichtsteuerpult, Havariepult, Tonmischpult sowie zahlreiche Scheinwerfer aller Art und tontechnischer Ausstattung. Zudem können die vorderen Bühnenelemente abgebaut und somit ein Orchestergraben geöffnet werden.

Im Landsberger Stadttheater, das Foto zeigt das Foyer, verleiht das Landsberger Tagblatt alljährlich den Ellinor Holland Kunstpreis. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Ein weiterer Ort der kulturellen Begegnung und sehr beliebter Veranstaltungsort ist das Foyer des Stadttheaters. Es bietet eine einzigartige Symbiose aus alten Gemäuern und moderner Baukunst. Durch versteckte bühnentechnische Maßnahmen ist es möglich, das Foyer zu bespielen. Der Theatergarten, Amphitreon genannt, befindet sich hinter dem Theatergebäude und ist von der Galerie des Foyers aus über eine Treppe erreichbar. 350 Personen finden dort auf den Tribünenstufen Platz und können Konzerte und Theateraufführungen genießen.