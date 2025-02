Jugendbeirat wünscht sich einen E-Scooter-Verleih in Landsberg

Es ist ein Projekt, das viele junge Menschen in Landsberg gespannt verfolgen: An der Lechstraße wird neben dem Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) momentan das neue Jugendzentrum gebaut. Wie Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) nun im Jugendbeirat bekannt gab, wird es in diesem Jahr allerdings noch nicht eröffnet werden. „Ich gehe von Frühjahr nächsten Jahres aus“, sagte er. Ein weiteres Thema in der Sitzung war ein möglicher E-Scooter-Verleih in der Stadt. Beiratsmitglied Anna Besserer stellte dazu erste Ideen vor.

Begonnen werden könnte demnach mit vier Standorten, an denen je fünf E-Scooter ausgeliehen werden könnten. Genannt wurden etwa der Bahnhof, die Beruflichen Schulen oder das Schulzentrum. Der Jugendbeirat hat hinsichtlich eines Konzepts mit den Stadtwerken Landsberg bereits Kontakt aufgenommen. Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann, der die Sitzung leitete, äußerte jedoch auch Bedenken. In größeren Städten bieten demnach Firmen E-Scooter zum Verleih an, und die kämen wahrscheinlich nicht nach Landsberg. „Es gibt wenige vergleichbare Städte in unserer Größenordnung, die das machen.“

Außerdem sah es Hartmann als problematisch an, falls die E-Scooter nach dem Gebrauch überall abgestellt werden könnten. Es brauche also – wie auch vom Jugendbeirat beabsichtigt – „sehr klare Standorte“. Er erinnerte an die französische Hauptstadt Paris. Dort dürfen seit knapp eineinhalb Jahren keine Miet-Roller mehr angeboten werden, da diese oft achtlos auf Gehwegen abgestellt wurden und Unfälle passiert sind. Die Mitglieder des Jugendbeirats möchten weiter am Konzept feilen und mit den Stadtwerken in Kontakt bleiben.

In Landsberg fehlt ein Pumptrack

In Landsberg fehlt jungen Menschen zudem ein sogenannter Pumptrack. Dabei handelt es sich um einen künstlich angelegten Rundkurs mit Wellen und Steilkurven, der mit Fahrrädern, Rollern oder Skateboards befahren werden kann. Benedikt Rengier regte an, vorübergehend einen mobilen Kurs für zwei bis drei Wochen auszuleihen und in der Innenstadt aufzubauen. Damit könnte herausgefunden werden, wie viele Personen das Angebot tatsächlich annehmen und nutzen würden. Hartmann verwies auch auf den geplanten Mehrgenerationenpark am Altöttinger Weiher. Im Rahmen des Projekts ist eine Fläche nahe der A96 für ein Pumptrack vorgesehen.

Im Frühjahr oder Sommer möchte der Jugendbeirat außerdem einen Flohmarkt in Landsberg organisieren. Die Zielgruppe sind dabei Jugendliche und junge Erwachsene, als Veranstaltungsort könnte die Wandelhalle im Sportzentrum infrage kommen. Darüber hinaus informierte Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann, dass es demnächst eine gemeinsame Sitzung von Jugendbeirat und Klimaschutzbeirat geben soll.