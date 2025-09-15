Im Ballett ist ein Muskelkater kein Grund für eine Pause

Noch steht das Abitur als erstes Ziel im Raum, doch dann will sich Tänzerin Julia Elmo ihren Traum erfüllen und das Tanzen zum Beruf machen. An der Hochschule für Musik und Theater in München studieren oder in einer ähnlichen Einrichtung im Ausland, das ist das große Ziel, auf das die 17-Jährige hinarbeitet. Dem tanzinteressierten Publikum ist die junge Landsbergerin bereits aus Hauptrollen in den Jahresaufführungen des Ballettstudios Beatrix Klein bekannt. So tanzte sie 2023 die Rolle der Clara im „Nussknacker“ und heuer in „Dornröschen“ Prinzessin Aurora mit Tanzpartner Nils Hegner als Prinz Désiré. Beide werden bei der Veranstaltung zur Verleihung des Ellinor-Holland-Kunstpreises im Stadttheater am 20. September Soli aus „Dornröschen“ zeigen sowie das Hochzeits-Pas de deux.

Icon vergrößern Julia Elmo übt im Ballettstudio Klein. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Julia Elmo übt im Ballettstudio Klein. Foto: Christian Rudnik

Tanzen ist für Julia Elmo: Reden mit dem Körper. Damit jede Figur, jeder Schritt und Sprung federleicht und mühelos aussieht gilt es, „die Anstrengung zu verpacken, so dass sie keiner sieht“, erklärt Elmo, die besonders das Schauspiel beim Tanzen liebt und eher die dramatischen als die lieblichen Rollen. „Beim Ballett Schwanensee würde ich lieber den schwarzen als den weißen Schwan tanzen“, sagt sie. Deshalb sucht die Schülerin den Pep beim Tanzen nicht nur im Ballett, sondern sie trainiert auch Jazz Dance und Contemporary und liebt moderne, frische Choreografien. Wohin die Reise tänzerisch bei ihr einmal führen wird, darauf darf man gespannt sein.

Icon vergrößern Im Stadttheater: "Dornröschen", Aurora (Julia Elmo) und Prinz Désiré (Nils Hegner). Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Stadttheater: "Dornröschen", Aurora (Julia Elmo) und Prinz Désiré (Nils Hegner). Foto: Thorsten Jordan

Elmo wurde in Neu Delhi in Indien geboren, mit vier Jahren kam sie nach Landsberg. Ihre Eltern stammen aus Polen und Italien, beide Sprachen spricht sie fließend. „Ich habe als Kind schon immer getanzt und gern Barbie gespielt, da gab es auch Ballett“, erinnert sie sich. Die Initialzündung kam jedoch, als sie beim Verlassen der Schlossberggarage mit ihrer Mutter im Tunnel, der zur Altstadt führt, am Schaukasten des Ballettstudios von Beatrix Klein vorbeikam und von den Bildern fasziniert war. „Mit fünf Jahren habe ich einen Schnupperkurs besucht und seitdem das Ballettstudio nicht mehr verlassen“, berichtet sie mit einem Schmunzeln. Sie lernte schnell, entwickelte Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, und da ihre Lehrerin ihr Potenzial erkannt, konnte sie immer wieder Klassen überspringen. So war sie meist die Jüngste in ihrer Klasse und wurde dadurch noch mehr angespornt. Druck brauchte es nie, um sie bei der Stange zu halten, dafür reichte ihre Leidenschaft fürs Tanzen aus. Nur während der Pubertät habe die Motivation etwas nachgelassen, räumt sie ein. Auch diese Phase wurde überwunden, denn sie hatte stets Ziele vor Augen, so zum Beispiel einmal eine Hauptrolle zu tanzen. Wichtig war für sie auch ihre Lehrerin Ulrike Ahrens, die ihr ein Vorbild war: „Jede ihrer Rollen hätte ich auch gerne getanzt.“ Mit 14 Jahren war es dann soweit und sie durfte in die Rolle der Clara beim „Nussknacker“ schlüpfen.

Jahrelanges Training sind Voraussetzung beim Ballett

Jahrelanges Tanztraining bringt nicht nur einen starken und dennoch flexiblen Körper hervor, sondern fördert auch zahlreiche Eigenschaften wie Musikalität, Selbstmotivation und das Durchhalten. „Man lernt, Schmerzen auszuhalten. Ein Muskelkater ist kein Grund für eine Pause“, sagt Elmo. Wichtig sei es aber auch, Verständnis für einen eigenen Körper zu entwickeln, ihn nicht zu überfordern und gerade bei Verletzungen nur moderat zu trainieren.

Drei Mal wöchentlich zu trainieren, vor Aufführungen täglich. In den Ferien Workshops an anderen Schulen belegen, das gehört zum Alltag der Tänzerin, die nun die zwölfte Klasse des Ignaz-Kögler-Gymnasiums besuchen wird. Ihre Anstrengungen haben sich gelohnt: Im Mai bestand Julia Elmo die höchste Prüfung der Royal Academy of Dance mit hoher Auszeichung.

Viel Zeit für andere Hobbys gibt es bei ihr nicht. Sie spielt Klavier und manchmal reicht die Zeit für einen Besuch bei Tanzaufführungen auf Münchner Bühnen.

Karten für die Verleihung des Ellinor-Holland-Kunstpreises am 20. September, Beginn 18.30 Uhr, gibt es im Stadttheater und im Reisebüro Vivell.