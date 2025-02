Das Kavernenduo 2.0 nimmt den Landratsamts-Neubau aufs Korn

Mit äußerst spitzer Feder hatte das Kavernenduo 2.0 heuer sein Programm geschrieben und damit dem Publikum im voll besetzten Vortragssaal im Landsberger Sportzentrum einen vergnüglichen, aber auch nachdenklichen Abend beschert. Wobei das Duo eigentlich ein Trio war – aber im Fasching ist ja bekanntlich alles erlaubt. Zielscheibe von Monica Calla, Matthias Bartels und Rolf-Jürgen Lang war der Landratsamt-Neubau beziehungsweise die hohe Verschuldung und ihre Folgen, die dadurch entstehen können.

Auch Landrat Thomas Eichinger bekam in Abwesenheit viele spitze Pfeile ab – und einige flogen sogar bis nach Berlin, als Monica Calla mit der Narrenkappe in die Bütt stieg und mit ihrem Text über den Bundestag beim Maskenball aufzeigte, was passiert, wenn der Karneval die Politik ersetzt. Treffend wählte sie Kostüme für die Kanzlerkandidatin und die Kanzlerkandidaten aus: „Olaf wär so gern Pirat, er kämpft um das sinkende Schiff, den Staat.“ Dabei ginge doch gerade die SPD unter, die Augenklappe verdecke ihm zwar die Sicht, aber nicht die Wahrheit. Robert gehe als Prophet und sei für jedes Wunder offen. Oder auch als Pumuckl, denn nur bei Grün darf man gehen. Friedrich sah sie als Schlossgespenst in braunen Mauern und Alice als Don Quichotta im Kampf gegen die Windmühlen der Schande. „Da schmerzt der Wahlkörper, wenn die einzige Frau von der AfD kommt und ansonsten nur ältere Herren die Wege versperren“, skandierte Calla.

Monica Calla beschäftigte sich mit Kostümen für die Kanzlerkandidaten. Foto: Thorsten Jordan

Ein Dorn im Auge war den Kabarettisten die Vorgehensweise des Landrats, mit niedrigen Kosten von 40 Millionen Euro einzusteigen, um sich so die Zustimmung des Stadtrats zu sichern, diesen damit aufs Kreuz zu legen und später scheibchenweise die Kosten bis auf 120 Millionen zu erhöhen. „Die Kreisumlage ist nur für meine Pläne da“ oder „Make my Castle great again“, mit Sätzen wie diesen machte das Trio deutlich, dass es dem Landrat in ihren Augen darum ging, sich mit dem „Protzbau, auf dem mein Name steht“ ein „Denkmal auf dem Penzinger Feld“ zu setzen.

„Lasst euch nicht verarschen, behaltet euer Geld“

In zahlreichen Einlagen ging es um das Geld, das dafür aufgewendet wird. Umgeschrieben wurde dafür das bekannte Lied „Wer soll das bezahlen?“, indem die Kabarettisten dazu aufriefen: „Weigert euch zu zahlen. Lasst euch nicht verarschen, behaltet euer Geld.“ Auf einer Zeitschiene stellte das Trio die Auswirkungen der hohen Verschuldung durch den Landratsamt-Neubau dar: Calla und Lang als Bürger, die nach Krippen, Spielplätzen, Schulausstattung, Vereinsheimen oder Frauenhaus fragen. Bartels als machtbesessener Landrat, der solche Investitionen allesamt streicht. Ernüchternd das Fazit: „Unser Landkreis ist total pleite, aber er schmeißt das Geld mit vollen Händen raus.“ Dabei sei in die Finanzierung der 120 Millionen Euro das Gesundheitsamt, angesiedelt am Klinikum, gar nicht eingerechnet.

Matthias Bartels (links) und Rolf-J. Lang bei ihrem Auftritt im Landsberger Sportzentrum. Foto: Thorsten Jordan

Thema war auch die Studie, die beweisen soll, dass ein runder Bau günstiger sei als ein rechteckiger Zweckbau. Lang zum Publikum: „Sie sind alle Idioten. Hätten Sie rund gebaut, wäre Ihr Konto heute voller Geld.“ Zur Zielscheibe wurden zudem die Infostände des Landratsamts. „Da beraten Angestellte des Landratsamts, freiwillig, aber nicht umsonst. Anstatt dass sie ihre Arbeit machen, zum Beispiel einen kriminellen Asylbewerber aus Bulgarien abzuschieben“, so Lang, der dem Landrat auch unterstellte, dass die Androhung von Turnhallenbeschlagnahmungen unnötig gewesen sei, denn der Landkreis verfüge über genügend leerstehende Gebäude, beispielsweise in Grünsink.

Äußerst witzig kam die Unterhaltung auf „Denglisch“ von Calla und Lang in der Sauna daher, bei der sie treffende Aussagen mit bayerischen Städten, die auf „ing“ enden, trafen. Und natürlich trafen die Spitzen auch hier wieder den Landrat: „For his plans he needs a lot of Kiesling“ und „He is all the money Schöffelding“.

Ob Callas Frühlingsversprecher – sie habe sich nach März gesehnt, aber Merz sei gekommen - oder der kritischen Ode aufs „Lieb Vaterland“ - der stimmgewaltige Bartels, Caruso, der spitzzüngige Lang und die Wortakrobatin Calla verstanden es durchgehend, ihr Publikum zum Lachen, aber auch zum Nachdenken zu bringen. So war der Name des Programms, Lachkiesel statt Lechkiesel – dieser erinnere ihn immer an eine Klobrille, gestand Lang - gut gewählt. Die Veranstaltung, auf die Beine gestellt von der Bürgerinitiative „Landratsamt Neubau stoppen“, wird sicher so manchen, der mit dem Setzen der Kreuze beim Bürger- und Ratsbegehren noch zögert, dazu bringen, sich noch einmal gründlich zu informieren. Eine Anleitung für die „richtigen“ Kreuze hatte die Bürgerinitiative gleich vor dem Saal plakatiert.