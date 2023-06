Landsberg

18:00 Uhr

Kabarett in Landsberg mit leicht rußigem bairischen Humor

Plus Das aktuelle Album von Pam Pam Ida und dem Silberfischorchester ist beim s'Maximilianeum im Stadttheater zu hören. Sie haben Fans in allen Altersstufen.

Armin Federl aus dem Vorstand der Landsberger Kleinkunstbühne s‘Maximilianeum war noch am Reden, da dröhnte schon (versehentlich) das Intro des folgenden Acts aus den Lautsprechern des Stadttheatersaals. Und das Publikum, es war begeistert, schien schon die Band zu hören, für die so viele gekommen waren, dass es an der Abendkasse nicht einmal mehr Stehplatzkarten gab. Schließlich enterten sie einzeln und mit viel Applaus die Bühne, die Männer und Frauen von Pam Pam Ida und dem Silberfischorchester.

Geräuschkulisse aus der Natur mit großartiger Lautmalerei

Das riesige und vielseitige Instrumentarium war bereits sinnhaft aufgebaut und verkabelt, erste obligatorische Nebelschwaden waberten – es konnte also losgelegt werden, als gäbe es "Koa Moang", wie aktuelles Album und aktuelle Livekonzerte tituliert sind. Nach der gejodelten Begrüßung wurde schnell deutlich: Der leicht rußige, bairische Humor des Konglomerats aus allen nur möglichen musikalischen Registern kommt nach wie vor gut an bei den Fans aller Altersstufen. "Gfoid eich des neie Zeig?", fragt Sänger und Texter Andreas Eckert zwischendurch. Die Frage hätte er sich sparen können, denn "des neie Zeig" war längst in den Köpfen angekommen und es war auch nicht unbedingt wichtig, ob es tanzbar war.

