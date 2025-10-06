Kabarett in Landsberg: Im Mittelpunkt steht das Gehirn

Saisonauftakt für die Landsberger Kleinkunstbühne s’Maximilianeum und etliche freie Plätze im Saal des Landsberger Stadttheaters: Das überraschte, schließlich ist der Start regelmäßig Garant für volles Haus. Zu Gast war Werner Koczwara mit seinem Programm „Mein Schaden hat kein Gehirn genommen“ und das war, wie meist am Tag der Deutschen Einheit üblich, kein politisches Programm – abgesehen von einer klitzekleinen Spitze Richtung Donald Trump.

Es war juristisches Kabarett, wofür der aus Schwäbisch Gmünd stammende, „Oxford-Schwäbisch“ sprechende, Texte für Satiresendungen schreibende, vielfach ausgezeichnete Edelschwabe bekannt ist. Ja, es geht sogar die Kunde, Koczwara habe dies erfunden. Entsprechend beginnt er mit dem Hinweis, das Programm ist „realistisch, kritisch, satirisch“. Eventuellen Klageschriften wird der Wind aus den Segeln genommen.

Kabarett in Landsberg ist nicht immer schmeichelhaft für die Spezies Mensch

Im Mittelpunkt stand das menschliche Gehirn. Dieses wird nicht nur über Sprache, sondern auch mittels Bildern von echtem, auch seinem eigenen Hirn, sowie Grafiken mit Zonen erklärt. Der Kabarettist spannt den Bogen vom ältesten zum jüngsten Teil, vom Reptil- oder Stammhirn zum Neocortex der Großhirnrinde, von der unbewussten zur bewussten Steuerung. Was er dabei ent- oder aufdeckt, ist nicht immer schmeichelhaft für die Spezies Mensch – aber oft lustig und sehr realitätsnah.

Das Denken von Männern und Frauen ist treffendes Beispiel. „Wir haben zwei unterschiedlich ausgestattete, mit einem Nervenstrang verbundene Hirnhälften. Frauen können beide Hälften gleichzeitig benutzen, der Mann schafft das nicht.“ Und: „Männer und Frauen lachen bei Humor und Witzen an unterschiedlichen Stellen.“ Außerdem: Wie lang ist „eine Minute“? Für den Mann sind das exakt 60 Sekunden, meint Koczwara. Die Frau jedoch macht sich im Bad für den Ausgang fertig und spricht nach einer halben Ewigkeit immer noch von einer Minute, die sie brauche.

Die Männer erholen sich in der „Nixbox“

Für die unterschiedliche Begrifflichkeit von „Zeit“ gibt es kein passenderes Beispiel. Männer sind laut „Hirnreferent“ mit einer Zone mehr als Frauen ausgestattet. „Das ist die Nixbox. Sitzt der Mann entspannt herum und reagiert nicht auf Anreden, dann befindet er sich vermutlich in der Nixbox und erholt sich.“ Weiter geht es mit den unterbewussten Steuerungen im Stammhirn. Warum nur ist die Angst bei den Deutschen so stark ausgeprägt, dass es dafür sogar einen besonderen Begriff gibt? Und warum werden im Neocortex simple mathematische Aufgaben ständig verändert und dem Zeitgeist angepasst? Weil die Rinde vermutlich neue Reize haben will und nicht immer in der als Achterbahn getarnten Seitenbacher-Werbung stecken bleiben will.