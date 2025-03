Die "Klapsenbeste" warnt vor der Machtübernahme der Frauen

Als „Klapsenbeste“ will Kathi Wolf nicht ins Visier des obersten bayerischen Sprachpolizisten Markus Söder geraten, nicht nur deshalb lässt sie das mit dem Gendern und redet ausschließlich in der weiblichen Form, „die Männlein sind selbstverständlich mitgemeint“. Auf der Bühne der ausverkauften Lechsporthalle in Landsberg steht Kathi Wolf als feministische Psychologin, die aus ihrem Alltag mit Kindern, Jugendlichen und schwer erziehbaren Eltern berichtet. „Mit Depressionen oder Angststörungen bekommst du eher eine Thaimassage bei einem Bischof, als einen Therapieplatz“.

