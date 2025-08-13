Nach Kalb-Prozess in Landsberg: Landwirt geht in Berufung

Dieser Prozess am Landsberger Amtsgericht hat hohe Wellen geschlagen. Im Stall eines Landwirts aus dem südlichen Landkreis war ein Kalb verendet und nach Ansicht des Veterinäramts hätte der Angeklagte frühzeitig ärztliche Hilfe holen müssen. Ein Tierhalteverbot sprach die Richterin noch nicht aus, allerdings eine Bewährungsstrafe und eine Geldstrafe. Dagegen hat der 48-Jährige jetzt Berufung beim Landgericht in Augsburg eingelegt, wie das Amtsgericht auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

Vor dem Amtsgericht Landsberg hatte sich der nebenberufliche Landwirt Anfang August wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu verantworten. Er soll dem in seiner Obhut befindlichen Kalb über mehrere Wochen nicht die erforderlichen tierärztlichen Behandlungen zugeführt haben, sodass dieses stark abgemagert und schließlich mit am Brustfell verwachsener Lunge verendet sei. Laut Bericht des Veterinäramts sei das Tier extrem ausgezehrt, der Herzbeutel hochgradig und die Lunge schwerwiegend entzündet gewesen und in den Organen zum Teil sehr viel Eiter vorgefunden worden. Schon beim ersten Hustenanfall hätte der Angeklagte ärztliche Hilfe hinzuziehen müssen. Das Kalb sei an der Auszehrung und den fortgeschrittenen entzündlichen Prozessen gestorben.

Das Tier sei äußerlich nur noch Fell und Knochen gewesen

„Ich habe es nicht gesehen. Sonst hätte ich sofort etwas unternommen“, hatte der Angeklagte vor Gericht geäußert. Richterin und Staatsanwalt glaubten ihm nicht. Zu krass seien Leiden und Schmerzen durch die Begutachtung und die dazugehörigen Fotos belegt worden. Das Tier sei äußerlich nur noch Fell und Knochen gewesen. Angesichts der umfangreichen Vorstrafen des Angeklagten reichten Gericht und Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe nicht mehr aus, zumal sich neben unterschiedlichen Straftaten auch eine erst im vergangenen Jahr erfolgte Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz befand.

Ende Januar 2024 war der Mann am Amtsgericht in Landsberg zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Auch damals ging es um ein erkranktes Kalb, das der 48-Jährige nicht behandeln ließ. Es habe an vielen Stellen eitrige Entzündungen gehabt und sich den Mittelfußknochen gebrochen, war in der Verhandlung gesagt worden. Im aktuellen Prozess sprach Richterin Marita Karg von einer hohen Rückfallgeschwindigkeit des Angeklagten. Er dürfe sich nun nichts mehr zu Schulden kommen lassen, da sonst ein Tierhalteverbot unerlässlich sei.