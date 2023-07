Kaltenberg

vor 54 Min.

Auto wird auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Kaltenberg angefahren

Artikel anhören Shape

Am Montag wird ein abgestelltes Fahrzeug in Kaltenberg an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag hat ein Mann aus dem nördlichen Landkreis zwischen 17.20 Uhr und 17.40 Uhr seinen blauen Skoda Octavia auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Mühlweg in Kaltenberg abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Dieser liegt laut Polizei bei rund 2000 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt offenbar im Anschluss fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei in Landsberg bittet um Hinweise. (AZ) Lesen Sie dazu auch Schondorf Frau wird bei Motorradunfall bei Schondorf schwer verletzt

Landkreis Landsberg Unwetter: Umgestürzter Baum blockiert A96

Fuchstal-Leeder Großeinsatz in Leeder: Wohnhaus und Gartenhütte brennen

Themen folgen