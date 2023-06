Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Kaltenberg

Auf einem Parkplatz fährt ein Mann in ein entgegenkommendes Auto. Der Unfallverursacher steht unter Alkoholeinfluss. Anzeige wird gegen beide Unfallbeteiligten erstattet.

In Kaltenberg ist ein 81-Jähriger alkoholisiert Auto gefahren und hat einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann am späten Samstagnachmittag auf einen Parkplatz am Mühlweg ein. Dabei fuhr er zu weit mittig und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Fahrer des Autos, ein 21-Jähriger, stellte fest, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch und verständigte daraufhin die Polizei.

Verursacher war alkoholisiert und Geschädigter ohne Führerschein

Vorort ordneten die Beamten eine Blutabnahme an, da sie den Alkoholgeruch ebenfalls wahrnahmen. Der Führerschein des 81. wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstanden ist, wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Polizisten stellten allerdings ebenfalls fest, dass der 21-Jährige keinen Führerschein besitzt. Den Mann erwartet nun ebenfalls eine Anzeige.

