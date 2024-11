Das PULS Open Air Festival pausiert 2025

Vergangene Woche wurde vom Bayerischen Rundfunk bekannt gegeben, dass 2025 das PULS Open Air Festival auf Schloss Kaltenberg pausiert. Die Gespräche darüber, das PULS Open Air zu verändern, habe es bereits im Sommer gegeben, heißt es vom BR. Doch sei zu dem Zeitpunkt die Option einer Umsetzung des neuen Konzepts noch eingeschlossen worden. „Im Laufe der Gespräche wurde klar, dass wir uns insgesamt mehr Zeit nehmen wollen und dies nur möglich ist, wenn wir nicht parallel ein Festival im Jahr 2025 planen“, sagen die Organisatoren. Die Entscheidung zur Pause sei dabei in enger Abstimmung mit der Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs-GmbH gefallen.

Das PULS Open Air auf Schloss Kaltenberg soll sich neu aufstellen

„Mit der Neuausrichtung des Festivals wollen wir uns strukturell und programmatisch so aufstellen, dass in Zukunft mehr Menschen die tolle Atmosphäre des Festivals auf Schloss Kaltenberg genießen können“, heißt es vom BR weiter. 2024 nahmen rund 8000 Besucherinnen und Besucher an dem Festival teil. Das Jahr zuvor waren es noch rund 11.000 Menschen. Um den veränderten Bedürfnissen des Publikums gezielt zu begegnen, möchte die PULS-Redaktion gemeinsam mit dem Veranstalter mehr Zeit nehmen, um genau das zu erreichen. „Die Gespräche dazu laufen aktuell.“ An der Location und Kooperation wolle man festhalten.

Theoretisch wäre es denkbar, das Festival etwa ohne Camping zu organisieren – ähnlich, wie das Kaltenberger Ritterturnier und der Weihnachtsmarkt auf dem Schloss funktionieren. „Aber unser Ziel ist es, das PULS Open Air 2026 für alle noch attraktiver zu machen und dabei gleichzeitig den besonderen Charakter zu bewahren, der das Festival ausmacht und der von unserem Publikum so geliebt wird“, schreibt der BR. Auf die Ankündigung, dass das Festival pausiert, haben die Veranstalter viele Reaktionen von ehemaligen Festivalbesucherinnen und -besuchern bekommen. „Sowohl in unseren Kommentarspalten auf Instagram als auch als persönliche Nachrichten.“ Die Reaktionen seien dabei wertschätzend, viele wünschen dem Team nur das Beste für die anstehenden Planungen. „Alle freuen sich darauf, 2026 wieder auf dem PULS Open Air feiern zu können.“