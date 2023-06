Das Puls Open Air ist vorbei und "Fuck, bin ich gut drauf"

11.000 Besucher haben am Wochenende auf Schloss Kaltenberg zwischen Mittelalterflair und Technomusik das Puls Open Air Festival besucht. Die Veranstalter sind zufrieden.

Vom Symphonieorchester Konzert mit Moshpit vor der Bühne, über Blumen filzen, Riesen-Bierpong spielen und volle Ränge bei Nina Chuba: Andy Barsekow, Projektleiter des Puls Open Air, und Heinrich Prinz von Bayern, neuer Veranstalter des Festivals, sind sichtlich zufrieden, als sie am Samstagnachmittag den letzten Rundgang auf dem Gelände um Schloss Kaltenberg machen. Das Festival: ausverkauft. Rund 8000 der 11.000 Tickets sind aus dem Vorjahr eingetauscht worden. Awareness-Schwerpunkt, Nachhaltigkeits-Workshops und ein Mix aus Newcomer-Artists und jungen Musikgrößen waren aus Sicht der Veranstalter ein voller Erfolg.

Nura sorgte am Nachmittag in der Arena mit ihren Songs für gute Laune. Foto: Thorsten Jordan

Awareness-Team wird von Puls-Besuchern gut angenommen

Das Gelände wurde zuvor von dem Awareness-Team überprüft. Felix Brückner ist Teamleiter für Inklusion und selbst Rollstuhlfahrer. Denjenigen, die darauf angewiesen sind, das Festival barrierefrei zu genießen, würde schneller auffallen, wo es noch Probleme gibt. Mit zu seinem Team gehören auch Franziska Lammers und Elnaz Amiraslani. Lammers ist Community Managerin: "Wir wollen eine sensiblere Umgebung schaffen, als man es vielleicht von anderen Festivals kennt."

Dabei wende sich das Team nicht nur an Menschen mit Behinderung, sondern an jegliche Art von diskriminierten Minderheiten. Ob Queer, PoC (People of Colour), Frauen. Der Raum, an dem das Team angesprochen werden kann, an dem Besucher sich zurückziehen und Hilfe suchen können, sei gut angekommen. "Aber es nehmen vor allem Flinta (Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen) die Karte mit", sagt Amiraslani. Der Bedarf bestehe, aber nur wenig Männer würden auf sie zukommen und sich informieren.

Über ihr Funkgerät kommt eine Nachricht. Eine Gruppe Männer habe über Bilder gelacht, die am Vortag in einem Workshop über Vulven entstanden sind und in einem Pavillon aushängen. "Da schreiten wir nicht ein. Aber haben ein Auge drauf, ob es zu einer Überschreitung kommt", erklärt die Beraterin. Ob sich zum Beispiel eine Frau durch dieses Benehmen getriggert fühlt. Dabei seien die Besucher des Puls Open Air schon sehr sensibilisierte Menschen, wenn es um Diversität und guten Umgang miteinander ginge.

Dass Ski Aggu so beliebt sein wird, hat 2022 noch keiner gewusst

Divers wollten die Pulsveranstalter auch die Acts auf den Bühnen gestalten. Am Samstag sind gleich drei Solokünstlerinnen auf der größten Bühne des Festivals vertreten. Der Mangel an weiblichen Headlinern wird besonders großen Festivals wie Rock am Park oder Southside immer wieder vorgeworfen. Als die Künstlerinnen und Künstler 2022 gebucht wurden, habe man stark darauf geachtet, Geschlechtergerechtigkeit durch alle Ebenen des Programms zu bieten.

Markenzeichen von Ski Aggu sind seine Skibrille, der Vokuhila und gewöhnlich noch ein Fußballtrikot. Foto: Thorsten Jordan

Dass die Künstler bereits im Herbst vergangenen Jahres standen, bedeutete für die Veranstalter aber auch, auf eventuelle Änderungen eingestellt zu sein. Bestes Beispiel sei Ski Aggu, so Moritz Rügamer. Der Berliner Rapper erreichte durch seine virale Version von Otto Waalkes Friesenjung über die Social-Media-Plattform Tiktok Millionen von Menschen. Dass sein Auftritt die ganze Arena füllen würde, hat 2022 niemand erwartet. Aber so kommt's. Die Menschen drängen dicht aneinander auf die sandige Fläche vor der Bühne und singen die Zeilen seine Hits "Party Sahne", "Ghetto Tekkno" und eben "Friesenjung" mit.

Volle Ränge bei Nina Chuba auf dem Puls Open Air

Ebenfalls gut ankommen würde die neue Bühne "Schloss", so Rügamer. Dort tritt am Samstag noch der Musiker Nand auf. Unterlegt mit Synthesizer-Beats macht der Franke Indie Pop und singt nicht nur, sondern spielt auch ab und zu Trompete. "Fuck, bin ich gut drauf", ruft er in die Menge der Zuschauer, die gar nicht alle vor die kleinere Bühne passen. Auch beim Auftritt der österreichischen Band Buntspecht, die mit Cello und Basssaxofon auftreten, ist der Zuschauerraum voll. Ein Ziel des Puls Open Airs sei ja auch immer, Leuten neue Künstler und Musik zu bieten, sagt Andy Barsekow.

Dass Nina Chuba an dem Abend als Headlinerin auftritt und das Festival in der Arena abschließt, sei natürlich auch großartig. Die Sängerin, die manch einer noch aus der Serie "Pfefferkörner" kennt, hatte 2022 mit ihrer Single "Wildberry Lillet" den ersten Platz der deutschen Charts erreicht. Mittlerweile hat die 24-Jährige ihr erstes Album veröffentlicht, und wie gefragt die Künstlerin ist, sieht man an dem Abend an den vollen Rängen der Arena, an der Menge vor der Bühne und an den mitgegrölten Lyrics "Ich will heut nicht mehr gehn".

Insgesamt sei das Festival ein voller Erfolg gewesen, sagt Florian Meyer-Hawranek, Redaktionsleiter bei Puls, am Sonntag. "Ich möchte mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich für das entgegengebrachte Vertrauen der Puls Open Air Community bedanken. Sie hat das Puls Open Air 2023 erst möglich gemacht und es zu dem werden lassen, was es ist."