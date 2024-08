Der Löwenmarsch ist innerhalb weniger Tage ausgebucht

Am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, findet erneut der Löwenmarsch statt. Laut den Organisatoren ist dieser beliebt wie noch nie: Wie es in einer Pressemitteilung heißt, fand in diesem Jahr zum ersten Mal ein Ableger in Berlin statt und auch der klassische bayerische Löwenmarsch war innerhalb weniger Tage ausgebucht: 750 Teilnehmer werden antreten, rund 430 für die gesamten 100 Kilometer in 24 Stunden.

Prinz Ludwig, der den Marsch vor sechs Jahren gründete, ist gerade frisch Vater geworden, aber natürlich wieder dabei. „Nach fünf Jahren 100 Kilometer werde ich dieses Jahr nur am Anfang und Ende mitmarschieren, da ich wegen unserem Neugeborenen nicht riskieren kann, für mehrere Tage auszufallen. Als Ausgleich stifte ich aber erstmals in diesem Jahr den Bayerischen ‚Sammellöwen‘. Dieser Preis für den besten Spendensammler oder die erfolgreichste Teamkampagne ist ein Nymphenburger Porzellan-Löwe, der behalten werden darf.“

Wie gewohnt startet der Löwenmarsch in der Arena auf Schloss Kaltenberg

Der Benefiz-Marsch startet am Samstag, 31. August, um 14 Uhr in der Arena von Schloss Kaltenberg und endet am Sonntag, 1. September, nach 100 Kilometern im Löwen-Hof von Schloss Hohenschwangau, mit Blick auf Neuschwanstein. Schirmherr ist Staatsminister Florian Herrmann, der ebenfalls ein Stück mitmarschieren wird.

Auf der Strecke wird es sechs Versorgungsstationen geben, die Teilnehmer können hier auch starten oder ihren Marsch beenden. Kosten wie Material, Verpflegung, Sanitätsdienst, Shuttle-Fahrzeuge werden laut der Pressemitteilung zum großen Teil von Firmen und Unterstützern übernommen, alle Helferinnen und Helfer – insgesamt rund 100 Personen – arbeiten ehrenamtlich.

Das Spendenergebnis kommt den Learning Lions zugute

Die Teilnehmer sammeln bei ihren Freunden, Verwandten und Kollegen Spenden – entweder als fester Betrag oder pro Kilometer. Gewandert und gespendet wird für die Learning Lions, eine gemeinnützige Organisation, die Prinz Ludwig mit einigen Gleichgesinnten vor zehn Jahren ins Leben rief. Die Learning Lions bekämpfen Armut und Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen in einer der ärmsten Regionen in Kenia durch kostenlose Ausbildung im Bereich der IT und verfolgen dabei einen innovativen und nachhaltigen Ansatz. Über 1000 Lions haben die Kurse bisher abgeschlossen, heißt es in der Pressemeldung. Besonders erfreulich: Der Anteil junger Frauen liegt bereits bei 30 Prozent und steigt stetig.

Das Spendenergebnis des Löwenmarschs kommt ohne Abzüge den Learning Lions zugute. Auch wenn die Teilnehmerzahl schon voll ist, besteht die Möglichkeit, sich noch über eine Warteliste auf der Webseite anzumelden. Weitere Informationen finden sich online unter www.löwenmarsch.de. (AZ)