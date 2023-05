Die Kauflaune der Gartenfreunde am Schloss Kaltenberg ist groß

Keine Ritter, dafür aber Grünes und Blühendes beherrscht am Muttertag-Wochenende das Areal auf Schloss Kaltenberg. Rund 140 Aussteller präsentieren alles rund um Garten und Balkon.

Wenn schon das Wetter kaum Lust auf Gartenarbeit macht, dann nutzen Gartenfreunde eben die Zeit, um sich Inspirationen zu holen, neue, auch seltene Pflanzen einzukaufen oder einfach nur durch einen grünende und blühende Ausstellung zu flanieren. Dazu hatten die Besucherinnen und Besucher jetzt drei Tage lang auf Schloss Kaltenberg Gelegenheit. Und am Muttertag waren schon am Vormittag die kleinen Tee-Geschenke für die ersten 500 Mamas, spendiert von Hallingers in Landsberg, verteilt.

Da, wo üblicherweise Gaukler durch die Gassen ziehen, Ritter hoch zu Ross sich auf ihren Kampf in der Arena vorbereiten und allerlei mittelalterlich gekleidetes Volk umherwandelt, sorgten am Wochenende Rosen, Bonsais, Fuchsien, Geranien und vieles mehr für bunte Farbtupfer. Der Himmel blieb zwar weitestgehend grau verhangen, geregnet hat es an den drei Veranstaltungstagen aber zum Glück nicht. Nur am Sonntagmorgen sorgte ein kurzer, aber heftiger Regenschauer für einen kleinen Besucher-Einbruch.

Ganz anders am Tag des Aufbaus, wie Thomas Naumann berichtet. Rund 29 Liter Regen prasselten pro Quadratmeter auf den Boden, während die rund 140 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Vorbereitungen auf die elften Kaltenberger Gartentage trafen. Belohnt wurden sie dann an drei Ausstellungstagen mit einem regen Besucherstrom. "Wir sind rundum zufrieden", sagt Sandra Naumann am Sonntagmittag in einem ersten Resümee. Und auch unter den teilnehmenden Firmen herrsche durchweg Zufriedenheit angesichts der doch guten Kauflaune unter den Besuchern. Vor allem der Samstag habe viele Erwartungen übertroffen.

Eine gut gelaunte Gänseschar am Wegesrand begrüßt die Gäste der Kaltenberger Gartentage. Foto: Thorsten Jordan

Bonsai-Landschaften auf Säulen, Hexenhäuschen für den Garten, Feuerschalen oder Saunahäuser gesellten sich zu Kräutern aller Art, Rosenstämme und bepflanzten Gartenschalen. Es reichte ein bisschen Fantasie, um den eigenen Garten oder Balkon vor dem geistigen Auge mit all den dargebotenen Pflanzen, Gartenmöbeln und Utensilien in wahre Paradiese zu verwandeln. Dazu gesellen sich tönerne, hölzerne oder auch metallene Dekoelemente für jeden Geschmack und jede Stilrichtung.

Wer die Kaltenberger Gartentage schon öfter besucht hat, dem ist aufgefallen, dass die Ausstellung in diesem Jahr einen deutlich größeren Bereich am Schloss in Anspruch nahm, als zuvor. "Wir wollten alles weitläufiger gestalten und haben auch mehr Aussteller gewinnen können", sagt Thomas Naumann. "So konnten die Gäste über das Gelände spazieren wie durch einen Park", ergänzt er. Und Sandra Naumann fügt hinzu: "Wir haben auch ein wenig von der Absage der Gartenausstellung auf Gut Mergenthau profitiert, die normalerweise ein Wochenende vor uns stattfindet. Einige Aussteller, die dort dabei sein wollten, haben sich kurzerhand entschlossen, nach Kaltenberg zu kommen."

