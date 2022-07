Kaltenberg

Gauklernacht: Streifzug übers Gelände des Kaltenberger Ritterturniers

Plus Mit einer ausverkauften Gauklernacht eröffnet das Kaltenberger Ritterturnier. Die Stimmung unter den 13.000 Besuchern ist ausgelassen. Es gibt viel zu entdecken.

Von Oliver Wolff

Familie Hammer aus dem Breisgau sitzt am Freitagabend auf dem Gelände des Kaltenberger Ritterturniertiers am Lagerfeuer auf einem Baumstamm und backt Stockbrot. Die Sonne ist schon hinter den Baumwipfeln verschwunden und es dämmert allmählich. Gegenüber am Getränkestand stehen gut 30 durstige Besucherinnen und Besucher des größten Mittelalterfests der Welt an und warten darauf, dass es schneller vorangeht. "Wir sind mit dem Camper da und übernachten auch darin", erzählt Sohn Fabian stolz. Der 7-Jährige ist zum ersten Mal in Kaltenberg - und er ist sichtlich beeindruckt vom Event. "Ich bin Ritter-Fan und habe eine große Lego-Burg zu Hause", erzählt Fabian.

