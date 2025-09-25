Geführte Radtour zum „Autofreien Sonntag“

Unter Führung der Tourenleiter der ADFC-Kreisverbände hatten sich am Sonntagmorgen Radfahrgruppen aus den Landkreisen Augsburg, Fürstenfeldbruck, München, Starnberg und Landsberg zu einer zentralen Sternfahrt anlässlich des „Autofreien Sonntags“ nach Schloss Kaltenberg auf den Weg gemacht.

Die Landsberger Abordnung startete bei Sonnenschein gegen neun Uhr im Osten der Stadt. Die Tour verlief sicher entlang ruhiger Straßen und - soweit möglich - über Rad-, Wald- und Feldwege und bedeutete in den beteiligten Landkreisen den Abschluss der Europäischen Mobilitätswoche 2025. Nach der Ankunft und offiziellen Begrüßung konnten sich die Teilnehmenden dann in der Ritterschwemme des Schlosses bei gutem Essen und kühlen Getränken stärken. Anschließend wurden sie vom Schirmherren, Heinrich Prinz von Bayern, zu einem Besuch des zeitgleich stattfindenden Kürbisfests auf dem Schlossgelände eingeladen. Gut gestärkt und mit tollen Eindrücken ging es dann bei bestem Radlwetter wieder zurück in die jeweiligen Landkreise.

