Kaltenberger Ritterspiele: Kehrt der Schwarze Ritter 2024 zurück?

Plus Über 100.000 Mittelalter-Fans kamen nach Kaltenberg. Die Bilanz fällt positiv aus. Es gibt aber Kritik, dass zu viele Besucher aufs Gelände gelassen wurden.

Über 100.000 Besucherinnen und Besucher haben heuer auf Schloss Kaltenberg die Liveshows des Ritterturniers, die Gauklernacht sowie das Markt- und Lagerleben verfolgt. Neun Tage lang tauchten sie in die Welt des Mittelalters ein. Hinter den Kulissen wird bereits das Kaltenberger Ritterturnier 2024 vorbereitet, wie Pressesprecher Markus Wiegand unserer Redaktion verrät. Mit uns hat er Bilanz gezogen und vorausgeblickt. Ein Gespräch über die Zukunft des Schwarzen Ritters, den Kaltenberger Totentanz und die Kritik, dass gerade an den Wochenenden zu viele Menschen auf dem Gelände waren.

Bilder vom "Der Verrat des doppelten Ritters" in Kaltenberg

Die Pferdeakrobatik mit Cavalcade ist einer der Höhepunkte der Liveshow in der Arena auf Schloss Kaltenberg.