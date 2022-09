Kaltenberg

Löwenmarsch: Über 700 Menschen sammeln Spenden für Afrika

Auftakt zum Löwenmarsch in der Arena auf Schloss Kaltenberg: In diesem Jahr gingen über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start.

Plus Der Löwenmarsch bricht dieses Jahr Rekorde. Auch Absolventen von Prinz Ludwigs IT-Schule in Kenia gehen in Kaltenberg an den Start.

Von Dominik Stenzel

Bis zu 100 Kilometer wandern für Afrika: Zum vierten Mal fand am Wochenende der Löwenmarsch von Schloss Kaltenberg zum Schloss Hohenschwangau bei Füssen statt. So viele Menschen wie noch nie hatten sich angemeldet, um Spenden für das "Learning Lions"-Projekt zu sammeln. Unsere Redaktion war beim Start vor Ort und hat unter anderem mit Absolventen der IT-Schule gesprochen, die extra aus Kenia angereist waren.

