Pferdeshow "Mondwind" fasziniert die Besucher in Kaltenberg

Plus „Mondwind – der Zaubermantel“ feiert in der Arena auf Schloss Kaltenberg Premiere. Eine poetische Geschichte mit Akrobatik und Dressur.

Edle Pferde, atemberaubende Reitakrobatik, anspruchsvolle Dressuren und eine märchenhafte Geschichte begeisterten in der nicht ganz ausverkauften Kaltenberger Arena das Publikum. Am Ende durften sogar die Hauptdarsteller, fast 50 Pferde wirkten mit, gestreichelt werden.