Prinz Ludwig von Bayern heiratet in München in der Theatinerkirche

Prinz Ludwig von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink heiraten am Wochenende. Welche Möglichkeiten es für die Öffentlichkeit gibt, dabei zu sein.

Am Samstag ist es so weit: Prinz Ludwig von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink heiraten in der Theatinerkirche in München. Das öffentliche Interesse ist groß, allerdings bitten das Brautpaar und das Haus Bayern um Verständnis dafür, dass ein Großteil der Feierlichkeiten privat bleiben wird – auch aus Rücksicht auf die Gäste. Trotzdem gibt es Möglichkeiten für Interessierte, das Hochzeitsfest zum Teil mitzuerleben.

Von der Theatinerkirche zu Schloss Nymphenburg

Der Hochzeitstag ist bereits durchgeplant. Die Verwaltung des Herzogs von Bayern hat angekündigt, dass das Paar am Samstag um 10 Uhr in der Theatinerkirche von Kardinal Reinhard Marx getraut werde. Musikalisch soll die Zeremonie von einem Chor und Orchester mit der Nikolaimesse von Joseph Haydn begleitet werden. Auch, wenn die Kirche für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein wird, können Interessierte am Odeonsplatz beim Programm vor der Kirche zuschauen. Dort werden von 8.30 Uhr bis 10 Uhr Abordnungen Bayerischer Gebirgsschützen- und Trachtenvereine sowie Blumenkinder aus allen bayerischen Regierungsbezirken ein Spalier für die ankommenden Gäste bilden. Die Braut soll voraussichtlich um 9.55 Uhr von Kardinal Marx vor der Kirche begrüßt werden. Den Auszug des Brautpaares können sich Schaulustige um 11.30 Uhr ansehen.

Prinz Ludwig von Bayern ist nach seinem Onkel Herzog Max in Bayern und seinem Vater Prinz Luitpold der Dritte in der Erbfolge als Chef des Hauses Wittelsbach. Er wuchs auf Schloss Kaltenberg auf und ging in St. Ottilien aufs Gymnasium. Nachdem er unter anderem in England ein Internat besucht hatte, studierte er in Bayern Jura. Mittlerweile bemüht sich Prinz Ludwig um Entwicklungshilfe in Afrika. Für die gemeinnützige Organisation "Learning Lions" veranstaltet er unter anderem den Löwenmarsch, an dem er selbst von Kaltenberg nach Hohenschwangau wandert.

Odeonsplatz nicht gesperrt, es kann aber zu Behinderungen kommen

Seine Verlobung mit Sophie-Alexandra Evekink wurde im August 2022 bekannt gegeben. Evekink stammt aus einer niederländisch-kanadischen Patrizierfamilie und studierte in England Politik und Kriminalwissenschaften. An der Oxford Universität ist sie derzeit Doktorandin und Dozentin für Kriminologie. Wie Prinz Ludwig engagiert sie sich für soziale Projekte. Weshalb das Brautpaar die Gäste im Voraus darum gebeten hat, keine Geschenke im herkömmlichen Sinn zu machen, sondern für ihre Hilfsorganisationen zu spenden. Eine Hälfte soll an Learning Lions gehen, die andere Hälfte wird für Projekte zugunsten von Opfern aus Konflikt- und Krisengebieten genutzt, die Evekink als Prinzessin gemeinsam mit dem Hilfsverein Nymphenburg neu schaffen wird.

Der Odeonsplatz wird für den regulären Fußgängerverkehr grundsätzlich nicht gesperrt, es kann aber zu kurzfristigen Behinderungen kommen. Die kirchliche Trauung wird noch am selben Abend im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. Impressionen von den Vorbereitungen und direkt aus der Kirche auf Facebook (@hausbayern), Instagram (@hausbayern) und der Website www.haus-bayern.de.