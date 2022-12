Prozess: Mann stiehlt teure Ausrüstung bei der Gauklernacht

Plus Ein junger Mann soll bei der Gauklernacht auf Schloss Kaltenberg eine teure Ausrüstung der Darsteller gestohlen haben. Vor Gericht zeigt er sich uneinsichtig.

Ein junger Mann soll dieses Jahr während der Gauklernacht bei den Kaltenberger Ritterspielen eine wertvolle Lederrüstung gestohlen haben und mit dieser über das Festivalgelände spaziert sein. Nun musste er sich wegen des Vorwurfs des Diebstahls vor dem Landsberger Amtsgericht verantworten. Der vorbestrafte Angeklagte zeigte sich uneinsichtig und tischte eine in den Augen von Richter Michael Eberle und Staatsanwaltschaft abenteuerliche Geschichte auf. Auch deshalb setzte es am Ende neben einer Geldstrafe auch eine Freiheitsstrafe auf Bewährung.