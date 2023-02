Stefan Dosch aus Kaltenberg ist ein Schreiner, der gern tüftelt

Plus Der Schreiner Stefan Dosch aus Kaltenberg erfindet gern neue Möbel. Jetzt hat er bei einem Wettbewerb eine Belobigung für einen zweifach nutzbaren Tisch erhalten.

Die Schreinerei Dosch HolzRaum ist ein Beispiel dafür, wie Ideenwettbewerbe Motor für Innovation und Entwicklung werden können – beim Schreinerwettbewerb „Mal Home – mal Office“ des bayerischen Landwirtschaftsministeriums erhielt der Kaltenberger Handwerksbetrieb eine mit 500 Euro dotierte Belobigung für einen „märchenhaften“ Esstisch.