Kaltenberg

vor 31 Min.

Tattoo und Carmina Burana: Kontrastreiches Programm in Kaltenberg

Am Samstag fand ein sogenanntes Military Tattoo in der Kaltenberger Arena statt.

Plus Die Zuschauer sind begeister: Am Freitag wird in Kaltenberg Carmina Burana Cavallo aufgeführt und am Samstag steigt ein sogenanntes Tattoo. Multikulti ist vorprogrammiert – sowohl musikalisch als auch optisch.

Von Oliver Wolff

In der Kaltenberger Arena gab es zwei Veranstaltungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während am Freitagabend Carl Orffs Carmina Burana mit brillantem Live-Orchester und-Chor und einer bezaubernden Pferdedressur das Publikum beeindruckte, folgte am Samstagabend eine eher volkstümliche Show mit ausgelassener Stimmung und royal-militärischem Anmut: Das „Deutschland Military Tattoo“ war nach der langen Pause aus bekannten Gründen wieder in Kaltenberg zu Gast. Zu Dudelsack- und Blasmusik wurde marschiert, geklatscht, geschunkelt und gelacht.

