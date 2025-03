Versammlung der Gartler

Am 8. März 2025 versammelten sich die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Geltendorf/Kaltenberg zu ihrer Jahreshauptversammlung. Nach der Begrüßung berichtete der 1. Vorstand Franz Schröttle aus den Projekten des vergangenen Jahres. Außer den alljährlich stattfindenden Veranstaltungen - wie dem Obstbaumschnittkurs, dem Binden der Osterkrone, dem Kräuterbuschenbinden und dem Obstpressen - waren besonders der Vortrag von Peter Wörle zum historischen Geltendorf, die Waldwanderung zu Mythen der Bäume mit Martin Engewicht und die beiden Ausflüge nach Schrobenhausen und an den Schliersee hervorzuheben.

Nach dem Kassenbericht von Theo Paulus fanden die zahlreichen Ehrungen von Vereinsmitgliedern statt: 25 Jahre im Verein sind Angelika und Veronika Aschenbrenner, Ursula Keil, Maria Rauschel sowie Franziska und Franz Schröttle senior. Seit 40 Jahren Vereinsmitglied sind Heinrich Fischer, Irmgard Schweighart und Josef Tejkl. Die besondere Ehrennadel mit Kranz für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Karl Bechler, Hermann Krieg, Josef Megele, Elfriede Pils, Rosa Sedlmayr und Peter Wagner.

Es sind auch zahlreiche Aktivitäten für das Jahr 2025 geplant. Am 10.04.25 bindet Hannelore Huber mit Mitgliedern die Osterkrone. Die Schießkünste unter Beweis stellen können die Gartler am 03.05. bei der Dorfmeisterschaft im Schützenheim Geltendorf. Martin Engewicht leitet am 24.05.25 wieder eine Waldwanderung zum Thema „Erkunden von Essbarem und Nicht-Essbarem“. Der diesjährige Vereinsausflug geht am 28.06.25 zur Insel Reichenau. Am 14.08.25 bindet der OGV zusammen mit dem Frauenbund Kräuterbuschen für Maria Himmelfahrt. Ab Ende August wird wieder im vereinseigenen Presshaus Obst gepresst. Am 27.09.25 gibt Kerstin Lachmayr den Kurs „Brotzeit ist die schönste Zeit“. Den Abend schloss Franz Schröttle junior nach der alljährlichen Blumen-Tombola ab.

