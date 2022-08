Landkreis Landsberg

vor 22 Min.

Löwenmarsch 2022: Eine Erfolgsgeschichte von Kaltenberg nach Kenia

Am Wochenende startet zum vierten Mal der Löwenmarsch, ein Benefizlauf von Prinz Ludwig von Bayern in der Arena Kaltenberg.

Plus Bis nach Afrika führt der Löwenmarsch nicht, doch der Spendenlauf hat bereits viele Leben vor Ort zum Guten verändert. Ein Prinz und seine Mitstreiter laufen für diese Erfolgsgeschichte zum vierten Mal 100 Kilometer.

Von Vanessa Polednia

Die Ritter haben ihre Kämpfe in der Arena in Kaltenberg längst beendet, stattdessen startet der Löwenmarsch am kommenden Wochenende auf dem Gelände. Unsere Redaktion hat mit dem Initiator des gemeinnützigen Spendenlaufs, Prinz Ludwig von Bayern über das bisher Erreichte gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen