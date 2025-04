Kaltenberger Feuerwehr hat jetzt einen Ehrenkommandanten

Bei der jüngst stattgefundenen Jahreshauptversammlung der Kaltenberger Feuerwehr sollte nicht nur über das vergangene Jahr und die etwa 1020 Einsatzstunden und 500 Übungsstunden berichtet werden. Vielmehr wurde der langjährige ehemalige Kommandant Benno Weiß von Bürgermeister Robert Sedlmayr mittels Urkunde der Gemeinde zum Ehrenkommandanten ernannt. Hierfür wurde ihm sowohl vom Bürgermeister im Namen der Gemeinde als auch vom Zweiten Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, Reinhold Böhm, jeweils ein kleines Präsent überreicht.

Benno Weiß war von 1991 bis 2009 Kommandant und zuvor sechs Jahre stellvertretender Kommandant der Kaltenberger Wehr. In seiner Zeit als Kommandant hat er die Entwicklung der Kaltenberger Wehr entscheidend geprägt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. So wurde der bestehende Feuerwehranhänger durch ein Fahrzeug TSF (Ford Transit) ersetzt und der Bau des neuen Gerätehauses durchgesetzt. Bis heute ist Benno Weiß aktives Mitglied in der Wehr.

Kaltenberger Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten

Der weitere besondere Tagesordnungspunkt war die außerplanmäßige Neuwahl der Kommandanten. Nach 15 Jahren als Kommandant und sechs Jahren als stellvertretender Kommandant stellte Bertram Böhm sein Amt zur Verfügung. Einstimmig wurde der bisherige weitere Stellvertreter Christian Weiß (seit Juni 2021) zu seinem Nachfolger als Kommandant gewählt. Ebenso einstimmig erfolgte die Wiederwahl des stellvertretenden Kommandanten Michael Keberle (seit 2009 in diesem Amt) sowie die Neuwahl des weiteren Stellvertreters Thomas Dellinger. (AZ)