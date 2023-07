Kaltenberger Ritterturnier 2023: Programm und Tickets für das Mittelalter-Fest

Beim Kaltenberger Ritterturnier 2023 wird den Besuchern wieder einmal die große Welt des Mittelalters eröffnet. Alles rund um das diesjährige Programm, die Tickets und Preise für das Event erfahren Sie hier.

Auf Schloss Kaltenberg findet jedes Jahr ein großes Mittelalter-Fest statt. Den Besuchern wird neben einem Blick in das Leben in vergangenen Zeiten auch viel Unterhaltung geboten. Da gibt es kunstvolle Schwertkampf-Choreografien, fleißige Handwerker und natürlich auch die öffentliche Zurschaustellung von "bösen Buben". Außerdem gibt es etliche Gelegenheiten, verschiedene vom Mittelalter inspirierte Speisen zu probieren.

Den Höhepunkt bildet allerdings das große Ritterturnier. Dieses findet einmal täglich in einer eigens dafür hergerichteten Arena statt. Die Vorführung wird von einem großen Team aus hervorragenden Reitern dargestellt und lockt jedes Jahr auf's Neue Scharenweise Besucher nach Kaltenberg. Begleitet wird die Show von viel mittelalterlicher Musik.

Wann findet das Mittelalter-Fest dieses Jahr statt? Wie sieht das Programm in Kaltenberg 2023 aus? Wann sind die Ritterturniere? All das und noch mehr beantworten wir Ihnen hier im Artikel.

Kaltenberger Ritterturnier 2023: Das sind die Termine des Mittelalter-Festes

Das Kaltenberger Ritterturnier findet jedes Jahr im Sommer statt. Dann verwandelt sich Schloss Kaltenberg wieder in eine mittelalterliche Turnierstadt. An insgesamt drei Wochenenden findet das Event auch 2023 wieder statt. Los geht's Mitte Juli mit dem bunten Treiben der Narren und Ritter. Das sind die Termine der Veranstaltung 2023:

Wochenende 1: 14. - 16. Juli

Wochenende 2: 21. - 23. Juli

Wochenende 3: 28. - 30. Juli

Am Freitag, dem 14. Juli 2023, öffnete das Kaltenberger Ritterturnier um 17.00 Uhr seine Pforten für die Besucher.

Das Programm beim Kaltenberger Ritterturnier 2023

Auf dem Mittelalter-Fest wird den Besuchern weit mehr als die große Ritter-Show in der Arena geboten. Neben dieser finden noch weitere Kampf-Choreografien über den Tag verteilt statt. Doch nicht nur für Ritter-Fans gibt es ein großes Angebot an Unterhaltung. Auch zahlreiche Handwerker zeigen ihre Kunst beim traditionellen Herstellen von Waren. Von Töpfern bis hin zu Schwertschmieden ist hier alles mit dabei. Die Größe des Festes ist für viele Besucher eine Überraschung, da das gesamte Gelände rund um die Burg von verschiedenen Ständen und Bühnen bedeckt ist.

Hier finden Sie eine Liste der verschiedenen Stände und Aktivitäten im Programm beim Kaltenberger Ritterturnier 2023:

Lederwerkstatt für Kinder

Zwergenjurte

Bogenbauer/Bogenschießen

Wahrsagerin

Schädelschmuck

Historische Brettspiele

Kupferschmiede

Zinnsoldaten

Zeidlerei

Historische Pflanzenfärberei

Mühle

Trockenblumen

Vergolderey

Scherenschleifer

Arms & Armor

Goldschmied

Flachsstickerei

Historische Musikinstrumente

Schäffler

Kalligraph

Glasbläser

Kilians Welten

Sattler

Seegrasschuhe

Spinnerei

Räucherwerke

Orientalischer Geschichtenerzähler

Allgäuer Käsespezialitäten

Schmuck

Kamm-Manufaktur

Trinkhörner

Lanzenstechen

Seifensiedler

Leuchtschmuck

Waffenschmied

Kinder-Mineralienwerkstatt

Historische Gerberei

Pfeifenbauer

Korbflechterey

Kräuterhexe

Außerdem wird das Kaltenberger Ritterturnier jedes Jahr mit der großen Gaukler-Nacht eröffnet. Dabei begeistern ein Gaukler-Umzug und viele Bühnen mit Zauberern, Narren und natürlich Gauklern die Besucher. Beginn der Gaukler-Nacht ist am Freitag, dem 14. Juli, also an Wochenende 1, um 17 Uhr.

Termine der Kaltenberger Ritterturniere 2023

Trotz des großen und vielfältigen Angebots ist und bleibt das Highlight natürlich das Ritterturnier. Dieses findet an allen drei Veranstaltungstagen der Woche statt. Allerdings wechselt die Uhrzeit, zu der das Turnier gezeigt wird. Die unterschiedlichen Vorstellungszeiten bieten dabei Vorteile für verschiedene Besuchergruppen. Familien mit kleinen Kindern profitieren von der Vorstellung am Tag, während die Nacht-Vorstellung eher etwas für die älteren Zuschauer ist.

Hier haben wir Ihnen eine Liste mit den einzelnen Terminen und Tageszeiten der großen Ritter-Show auf Schloss Kaltenberg zusammengestellt:

Freitag, 14. Juli: Gauklernacht

Samstag, 15. Juli: Abendturnier

Sonntag, 16. Juli: Tagesturnier

Freitag, 21. Juli: Nachtturnier

Samstag, 22. Juli: Abendturnier

Sonntag, 23. Juli: Tagesturnier

Freitag, 28. Juli: Nachtturnier

Samstag, 29. Juli: Abendturnier

Sonntag, 30. Juli: Tagesturnier

Kaltenberger Ritterturnier 2023: Tickets und Preise für die Veranstaltung

Der Eintrittspreis für das Kaltenberger Ritterturnier 2023 richtet sich danach, wo man am Ende bei der großen Ritter-Show sitzt. Für Kinder unter vier Jahren gilt allerdings, dass sie keinen Eintritt bezahlen müssen. Ältere Kinder bis 14 Jahre zahlen hingegen einen ermäßigten Eintrittspreis.

Außer den gewöhnlichen Tagestickets gibt es noch ein paar Sonderangebote. Wir haben Ihnen hier sowohl die Preise für die gewöhnlichen Tickets als auch die für die Sonderangebote aufgelistet:

Kategorie Vorverkaufs-Preis Standard-Preis Loge (überdacht) 84,90 € 85,00 € Arenablock A/H (überdacht) 69,90 € 70,00 € Arenablock B/C/F/G 59,90 € 60,00 € Arenablock D/E 49,90 € 50,00 € Geländekarte mit Stehplatzanspruch 34,90 € 35,00 € Gauklernacht (14. Juli) 44,90 € 45,00 €

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein sogenanntes Nachtschwärmerticket zu erwerben. Ein solches ist immer erst drei Stunden vor Programmende verfügbar und kostet 10 € für Erwachsene und 5 € für Kinder.

Anreise zum Kaltenberger Ritterturnier

Die Anreise zum Kaltenberger Ritterturnier ist recht unkompliziert. Da Schloss Kaltenberg ein wenig abseits großer Städte liegt, ist die Anfahrt mit dem Auto aber zu empfehlen. Dafür müssen sich die Besucher auch keine Gedanken um die nervige Parkplatzsuche machen. Denn neben dem Turnier-Gelände stehen insgesamt 4.500 Parkplätze zur Verfügung. Für eine Parkgebühr von 5,00 Euro pro PKW dürfen diese genutzt werden, das Personal weist den Besuchern dann einen freien Parkplatz zu.