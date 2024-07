Kaltenberger Ritterturnier 2024: Programm, Tickets, Preise, Anreise

Alle Jahre wieder: Auf Schloss Kaltenberg findet ein Mittelalterfest mit Musik, Handwerk und Gaukelei statt, das zum Mitmachen, Schauen und Staunen einlädt. Der Höhepunkt ist die große Ritterturnier-Show, bei der mutige Reiter die Arena stürmen und Feuer, Licht sowie Musik für ein eindrucksvolles Erlebnis sorgen. Wir liefern Ihnen hier alle wesentlichen Infos rund um das Fest.

Kaltenberger Ritterturnier 2024: Programm und Termine

Das Mittelalter-Fest auf Schloss Kaltenberg findet an drei Wochenenden statt:

Freitag, 12. Juli 2024 bis Sonntag, 14. Juli 2024

Freitag, 19. Juli 2024 bis Sonntag, 21. Juli 2024

Freitag, 26. Juli 2024 bis Sonntag, 28. Juli 2024

Hier kommt für Sie das detaillierte Programm - durchgehend gibt es übrigens an allen Tagen Gaukeleien, Musik, lebendiges altes Handwerk, fünf Bühnen und 150 Marktstände auf 40.000 qm.

Gauklernacht, Freitag, 12. Juli



Einlass / Programm-Beginn: 17 Uhr

Geländeumzug: 20 Uhr

Keine Ritterturnier-Show

Abendturnier, Samstag, 13. Juli



Einlass / Programm-Beginn: 16 Uhr

Geländeumzug: 18 Uhr

Turnier-Show: 20 – 22 Uhr

Tagesturnier Sonntag, 14. Juli



Einlass / Programm-Beginn: 12 Uhr

Geländeumzug: 14 Uhr

Turnier-Show: 16– 18 Uhr

Durchgehend: Kinder-Ritterturnier

Nachtturnier Freitag, 19. Juli



Einlass / Programm-Beginn: 17 Uhr

Geländeumzug: 19 Uhr

Turnier-Show: 21 -23 Uhr

Abendturnier Samstag, 20. Juli



Einlass / Programm-Beginn: 16 Uhr

Geländeumzug: 18 Uhr

Turnier-Show: 20 – 22 Uhr

Tagesturnier Sonntag 21. Juli

Einlass / Programm Beginn: 12 Uhr

Geländeumzug: 14 Uhr

Turnier-Show: 16–18 Uhr

Durchgehend: Kinder-Ritterturnier

Nachtturnier Freitag, 26. Juli



Einlass / Programm Beginn: 17 Uhr

Geländeumzug: 19 Uhr

Turnier-Show: 21 -23 Uhr

Abendturnier Samstag, 27. Juli



Einlass / Programm-Beginn: 16 Uhr

Geländeumzug: 18 Uhr

Turnier-Show: 20 – 22 Uhr

Tagesturnier Sonntag, 28. Juli

Einlass / Programm-Beginn: 12 Uhr

Geländeumzug: 14 Uhr

Turnier-Show: 16–18 Uhr

Durchgehend: Kinder-Ritterturnier

Tickets für das Kaltenberger Ritterturnier 2024: Wie liegen die Preise?

Im Jahr 2024 gibt es in Kaltenberg Tickets ab 34,90 Euro. Dabei wird unterschieden zwischen Zuschauern mit und ohne Arena-Sitzplatz. Außerdem gab es gesonderte Karten ausschließlich für die Gauklernacht, die am 12. Juli 2024 stattfand. Der Veranstalter hat einen Lageplan der Arena veröffentlicht, aus dem alle Kategorien und die Ticketpreise hervorgehen. An der Tageskasse kostet es jeweils 10 Cent mehr als im Vorverkauf.

Es existiert ein Ticket-System, bei dem auch es ein 2-Tages-Paket ab 62,35 und ein 3-Tages-Paket ab 107,25 Euro gibt. Für sonntags wird ein Familienticket angeboten, bei dem es 15 Prozent Rabatt gibt. Tickets für Gruppen und Menschen mit Behinderung sind nur per telefonischer Bestellung zu bekommen (aus dem Inland 0180 - 6 11 33 11, international 0049 8193 933 22). In allen anderen Fällen geht das auch per e-Mail: ritterturnier@schloss-kaltenberg.de.



Wie läuft die Anreise zum Kaltenberger Ritterturnier? Wo parkt man? Wo kann man wohnen?

Anfahrt

Schloss Kaltenberg liegt ungefähr 40 km westlich von München. Seine individuelle Route kann man auf der Website des Veranstalters planen. Die Navi-Adresse ist Schlossstraße 13, 822269 Geltendorf.

Parken

Es gibt 4.500 Parkplätze für Pkw. Die Anfahrt ist deutlich beschildert. Für Pkw fällt eine Gebühr von 5 Euro an. Die Parkgebühr für Wohnmobile beträgt 10 Euro, für Fahrzeuge mit Anhänger werden 15 Euro fällig.

Öffentliche Verkehrsmittel

Schloss Kaltenberg ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Infos zur S-Bahn bietet der MVV München, zu den Regionalzügen die Deutsche Bahn.

Ab dem Bahnhof Geltendorf (Bushaltestelle Nord) fährt während des Ritterturniers ein kostenpflichtiger Linien-Shuttle-Bus im 15-Minuten-Takt nach Kaltenberg und zurück.

Hotels & Übernachtungen

Informieren Sie sich auf der Webseite des Tourismus-Verbandes Ammersee Lech über aktuelle Angebote. In der Region um Kaltenberg finden Sie auch eine Vielzahl an Campingplätzen.

Wohnmobile

Man kann mit einem Wohnmobil über Nacht auf dem Parkplatz stehen bleiben – ohne Vorzelt und Paravents. Es gibt keine sanitäre Infrastruktur für Wohnmobile. Die Parkgebühr für Wohnmobile beträgt 10 Euro.