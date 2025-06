Kaltenberger Ritterturnier 2025: Tickets, Preise und Programm des Mittelalterfests

Das jährlich stattfindende Kaltenberger Ritterturnier gilt als das größte Ritterturnier der Welt. Dabei kommt das Mittelalterfest auf circa 120.000 Besucherinnen und Besucher. Die Veranstaltung findet auf Schloss Kaltenberg statt, mit dem Auto ungefähr 50 Kilometer westlich von München gelegen. Ins Leben gerufen wurde das Kaltenberger Ritterturnier 1979 von Luitpold Prinz von Bayern, dem Urenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III. Jedes Jahr warten aufs Neue spektakuläre Shows umgeben von mittelalterlichem Ambiente auf die Besucherinnen und Besucher. Dazu kommen musikalische Einlagen, mittelalterliches Theater und zahlreiche Gaukler. Außerdem kann man sich die traditionelle Fertigung diverser Handwerksprodukte ansehen und diese natürlich auch erwerben. Zusammengefasst macht das Gelände um das Schloss Kaltenberg für das Ritterturnier und das Rahmenprogramm eine Zeitreise ins Mittelalter - mit allem, was dazu gehört.

In diesem Artikel präsentieren wir Ihnen alle wichtigen Informationen zum Kaltenberger Ritterturnier 2025. Dazu gehören Infos zu den Tickets und Preisklassen sowie das Rahmenprogramm. Ebenso erfahren Sie zum Schluss, welche Möglichkeiten zur Anreise Sie haben.

Kaltenberger Ritterturnier 2025: Programm und Termine

Das Kaltenberger Ritterturnier findet 2025 an insgesamt drei Wochenenden statt. Wie das Programm an den jeweiligen Wochenenden ausschaut, erfahren Sie hier:

Wochenende 1: 11. Juli - 13. Juli

Freitag, 11. Juli: Gauklernacht:

Einlass / Programm-Beginn: 17.00 Uhr

Geländeumzug: 20.00 Uhr

Programm Ende: 02.00 Uhr

Samstag, 12. Juli: Abendturnier:

Einlass / Programm-Beginn: 16.00 Uhr

Geländeumzug: 18.00 Uhr

Turnier Show: 20.00 – 22.00 Uhr

Programm Ende: 00.30 Uhr

Sonntag, 13. Juli: Tagesturnier:

Einlass / Programm-Beginn: 12.00 Uhr

Geländeumzug: 14.00 Uhr

Turnier Show: 16.00 – 18.00 Uhr

Programm Ende: 20.30 Uhr

Wochenende 2: 18. Juli - 20. Juli

Freitag, 18. Juli: Nachtturnier:

Einlass / Programm-Beginn: 17.00 Uhr

Geländeumzug: 19.00 Uhr

Turnier Show: 21.00-23.00 Uhr

Programm Ende: 01.30 Uhr

Samstag, 19. Juli: Abendturnier:

Einlass / Programm-Beginn: 16.00 Uhr

Geländeumzug: 18.00 Uhr

Turnier Show: 20.00 – 22.00 Uhr

Programm Ende: 00.30 Uhr

Sonntag, 20. Juli: Tagesturnier:

Einlass / Programm-Beginn: 12.00 Uhr

Geländeumzug: 14.00 Uhr

Turnier Show: 16.00 – 18.00 Uhr

Programm Ende: 20.30 Uhr

Wochenende 3: 25. Juli -27. Juli:

Freitag, 25. Juli: Nachtturnier:

Einlass / Programm-Beginn: 17.00 Uhr

Geländeumzug: 19.00 Uhr

Turnier Show: 21.00-23.00 Uhr

Programm Ende: 01.30 Uhr

Samstag, 26. Juli: Abendturnier:

Einlass / Programm-Beginn: 16.00 Uhr

Geländeumzug: 18.00 Uhr

Turnier Show: 20.00 – 22.00 Uhr

Programm Ende: 00.30 Uhr

Sonntag, 27. Juli: Tagesturnier:

Einlass / Programm-Beginn: 12.00 Uhr

Geländeumzug: 14.00 Uhr

Turnier Show: 16.00 – 18.00 Uhr

Programm Ende: 20.30 Uhr

Tickets für das Kaltenberger Ritterturnier 2025: Preise für den Eintritt

Hinsichtlich der Tickets für das Kaltenberger Ritterturnier 2025 haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Auf der offiziellen Website finden Sie eine genaue Übersicht mit den jeweiligen Böcken der Arena und den damit verbundenen Preisen. Wir möchten Ihnen die Ticketpreise in diesem Artikel jedoch nicht vorenthalten:

Kategorie: Vorverkauf: Tageskasse: Überdachte Loge 89,90 Euro 90,00 Euro Arenablock A/H überdacht 74,90 Euro 75,00 Euro Arenablock B/C/F/G 64,90 Euro 65,00 Euro Arenablock D/E 59,90 Euro 60,00 Euro Geländekarte mit Stehplatzanspruch 34,90 Euro 35,00 Euro Gauklernacht 44,90 Euro 45,00 Euro

Anreise zum Kaltenberger Ritterturnier 2025: Wie erreicht man das Mittelalterfest?

Das Schloss Kaltenberg befindet sich im Gemeindeteil Kaltenberg der Ortschaft Geltendorf. Der Ort befindet sich ungefähr 50 Kilometer westlich von München, in Oberbayern im Landkreis Landsberg am Lech. Aufgrund der eher ländlich gelegenen Location ist eine Anreise mit dem PKW die einfachste Möglichkeit, das Mittelalterfest zu erreichen. Der nächstgelegene Bahnhof liegt in Geltendorf und ist an das S-Bahn-Netz sowie den Regionalverkehr angebunden. Während des Kaltenberger Ritterturniers wird ein kostenpflichtiger Linien-Shuttle-Bus angeboten, der alle 15 Minuten zwischen Kaltenberg und Geltendorf fährt.